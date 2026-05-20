لاہور؛ گھر میں ڈکیتی، ڈاکو نقدی، 40 تولہ سونا لوٹ کر فرار

نعمان شیخ May 21, 2026
لاہور کے علاقے کاہنہ میں واقع ایک گھر میں ڈکیتی کی بڑی واردات ہوئی جہاں دو ڈاکوؤں نے اہل خانہ کویرغمال بنایا اور دو لاکھ لاکھ 50 ہزار روپے نقدی اور 40 تولہ سونا لوٹ کر فرار ہوگئے۔

پولیس نے بتایا کہ واردات کا مقدمہ درج کرلیا گیا ہے اور شواہد کی مدد سے تفتیش جاری ہے۔

ایف آئی آر کے مطابق دو مسلح ڈاکو شہری کے گھر میں داخل ہوئے، اہل خانہ کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور دونوں ڈاکوؤں نے تسلی سے گھر کی الماریوں سے نقدی اور سونا جمع کیا۔

ایف آئی آر میں بتایا گیا کہ واردات کے دوران ڈاکووں نے 40 تولے سونا اور دو لاکھ 50 ہزار نقدی لوٹ لی، واردات کے بعد دونوں ڈاکو موٹر سائیکل پر فرار ہوگئے۔
