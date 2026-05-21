نیو کراچی میں موبائل فون کی دکان میں لگی آگ پر فائر بریگیڈ نے قابو پالیا

ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی 

اسٹاف رپورٹر May 21, 2026
کراچی:

شہر قائد کے علاقے نیو کراچی سندھی ہوٹل بکرا پیڑی کے قریب ایک موبائل فون کی دکان میں آگ لگ گئی جس پر فائر بریگیڈ کی بروقت کارروائی سے قابو پا لیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق دکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی جس کے بعد علاقے میں افرا تفری کی صورتحال پیدا ہوگئی۔

اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی موقع پر پہنچ گئی اور آگ بجھانے کا عمل شروع کیا۔

فائر بریگیڈ اہلکاروں نے کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پالیا جس کے بعد مزید پھیلاؤ کو روک لیا گیا۔

ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی تاہم متعلقہ حکام کی جانب سے صورتحال کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔
