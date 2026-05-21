کراچی؛ گلشن حدید فیز 2 میں پانچ بچوں کے باپ کو گھر میں تشدد کر کے قتل کر دیا گیا

شبہ ہے کہ مقتول کو اس کی بیوی بچوں نے قتل کیا ہے، پولیس

اسٹاف رپورٹر May 21, 2026
facebook whatsup
کراچی:

گلشن حدید فیز ٹو کے رہائشی 5 بچوں کے باپ کو گھر میں تشدد کر کے قتل کر دیا، پولیس کا کہنا ہے کہ شبہ ہے کہ مقتول کو اس کی بیوی بچوں نے قتل کیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق اسٹیل ٹاؤن کے علاقے گلشن حدید فیز ٹو میں واقعے گھر سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش ملی، مقتول کی لاش ایدھی ایمبولینس کے ذریعے جناح اسپتال منتقل کی گئی۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق مقتول کی شناخت 55 سالہ انوار ولد سعید کے نام سے کی گئی۔

ایس ایچ او اسٹیل ٹاؤن انسپکٹر گلزار تنیو نے بتایا کہ مقتول 5 بچوں کا باپ تھا اور ویلڈنگ کا کام کرتا تھا، شبہ ہے کہ مقتول کو اس کے بیوی بچوں نے جھگڑے کے دوران ہتھوڑے کے وار کر کے قتل کیا ہے۔

ایس ایچ او کا کہنا تھا کہ تحقیقات کر رہے ہے اور پوسٹ مارٹم کے بعد مزید معلومات حاصل ہو سکے گی، مکمل تحقیقات کے بعد قتل میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قائد حزب اختلاف

Express News

کراچی میں 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول

Express News

وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے

Express News

شیرافضل کی وزیراعلیٰ کے پی کو ہٹانے کی آئینی درخواست ایک سازش ہے، بیرسٹر گوہر

Express News

خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 48 گھنٹوں میں مزید 23 خوارج ہلاک

Express News

کراچی میں بس کی ٹکر سے لڑکی جاں بحق، رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 390 شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو