محکمہ زراعت پنجاب کی بڑی کامیابی، ملتان اور ڈی جی خان ڈویژن میں مقررہ ہدف کے قریب پیش رفت

مارکیٹوں میں کھاد کی سرکاری نرخوں پر دستیابی یقینی بنائی جائے، سیکرٹری زراعت

ویب ڈیسک May 21, 2026
لاہور:

سیکرٹری زراعت پنجاب افتخار علی سہو کی زیر صدارت کمشنر آفس ملتان میں کپاس کی کاشت اور پیداوار سے متعلق اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا جس میں جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں جاری کاٹن مہم کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

اجلاس میں کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان، ڈپٹی کمشنر ملتان، محکمہ زراعت اور انہار کے افسران، کاشتکاروں اور دیگر متعلقہ اسٹیک ہولڈرز نے شرکت کی جبکہ کمشنر ڈی جی خان چوہدری اشفاق احمد سمیت مختلف اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔

سیکرٹری زراعت افتخار علی سہو نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کپاس کی اچھی پیداوار کسانوں کی معاشی خوشحالی اور ملکی معیشت کے استحکام کے لیے انتہائی اہم ہے۔

انہوں نے کاشت مہم میں ضلعی و ڈویژنل انتظامیہ کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ فیلڈ فارمیشنز کسانوں کی رہنمائی میں اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھرپور انداز میں استعمال کریں۔

انہوں نے ہدایت کی کہ مارکیٹوں میں کھاد کی سرکاری نرخوں پر دستیابی یقینی بنائی جائے جبکہ زرعی ادویات میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔

افتخار علی سہو نے موسمی حالات کے تناظر میں ماہرین کی مشاورت سے نئی کاٹن ایڈوائزری جاری کرنے کی بھی ہدایت دی۔

اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملتان ڈویژن میں 7 لاکھ 75 ہزار ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت کا ہدف مقرر کیا گیا تھا جس میں سے 81 فیصد ہدف حاصل کر لیا گیا ہے۔

اسی طرح ڈی جی خان ڈویژن میں 4 لاکھ 25 ہزار ایکڑ رقبے پر کپاس کی کاشت کا ٹارگٹ مقرر کیا گیا جہاں 93 فیصد ہدف مکمل ہونے کی رپورٹ پیش کی گئی۔
