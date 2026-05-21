ٹرمپ نے ایران سے ڈیل کی بات چھیڑی تو نیتن یاہو غصے سے بھڑک اٹھے، امریکی میڈیا کا دعویٰ

منگل کو ہونے والی اس فون کال میں ایران کے ساتھ جنگ بندی اور ممکنہ مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا

ویب ڈیسک May 21, 2026
facebook whatsup

امریکی نیوز سائٹ ایگزیوس نے امریکی اور اسرائیلی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے درمیان ایران سے متعلق ممکنہ معاہدے پر ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کے بعد نیتن یاہو شدید غصے میں دکھائی دیے۔

رپورٹ کے مطابق منگل کو ہونے والی اس فون کال میں ایران کے ساتھ جنگ بندی اور ممکنہ مذاکراتی عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

ذرائع کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو ایران کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے سخت شکوک و شبہات رکھتے ہیں اور وہ ایران کی عسکری صلاحیت کو مزید کمزور کرنے کے حق میں ہیں۔

امریکی ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کو بتایا کہ ثالث ایک ابتدائی مسودہ تیار کر رہے ہیں، جس پر امریکا اور ایران دستخط کر سکتے ہیں تاکہ باضابطہ طور پر جنگ کا خاتمہ کیا جا سکے اور 30 روزہ مذاکراتی عمل شروع ہو سکے۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مجوزہ مذاکرات میں ایران کے جوہری پروگرام، خطے کی کشیدگی اور آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے جیسے اہم معاملات زیر غور آئیں گے۔

ایگزیوس کے مطابق دو اسرائیلی ذرائع نے تصدیق کی کہ دونوں رہنماؤں کے درمیان آئندہ حکمت عملی پر واضح اختلافات موجود ہیں، جبکہ امریکی ذرائع نے دعویٰ کیا کہ فون کال کے بعد نیتن یاہو انتہائی برہم تھے۔

رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ اسرائیلی قیادت ایران کے خلاف عسکری دباؤ برقرار رکھنے کی حامی ہے، جبکہ امریکی انتظامیہ سفارتی حل اور مذاکرات کے ذریعے کشیدگی کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کسی ملک کو آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے نہیں دیں گے؛ صدر ٹرمپ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم کس ملک کے پاس جائے گا؟ سپریم لیڈر کا پالیسی بیان سامنے آگیا

Express News

بھارت میں ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کو بڑا دھچکا، وائرل تحریک کا ایکس اکاؤنٹ بند

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم، امریکا کیلیے پریشانی؛ پوٹن نے چینی صدر کو راز کی بات بتادی

Express News

تائیوانی صدر سے ملاقات کی خواہش؛ چین سے واپسی پر ٹرمپ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا

Express News

سان ڈیاگو مسجد؛ حملہ کرنے والے نوجوانوں کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو