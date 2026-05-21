رشوت خوری، بدعنوانی اور سنگین جرائم میں پیش پیش بھارتی فوج کا گھناؤنا کردار بے نقاب

بھارت کے اپنے جریدے ہندوستان ٹائمز نے سیاست زدہ بھارتی فوج میں بدعنوانی اور ناپاک کردار کا پردہ چاک کر دیا
ہندوستان ٹائمز کے مطابق بھارتی سینٹرل بیورو آف انوسٹی گیشن نے کولکتہ میں آرمی آرڈننس کور کے کرنل کو50لاکھ روپے رشوت کے کیس میں گرفتار کر لیا۔
بھارتی فوجی افسر کرنل ہمانشو بالی آرمی آرڈننس کور ایسٹرن کمانڈ کولکتہ میں تعینات تھا جس نے کانپور کی کمپنی سے رشوت لی، بھارتی کرنل ہمانشو بالی کو کولکتہ سے انسداد بدعنوانی ایکٹ کے تحت حراست میں لے کرمزید تفتیش کیلئے دہلی منتقل کر دیا گیا ہے۔
ایف آئی آر کے مطابق بھارتی کرنل بالی اور دیگر افسران نے ملی بھگت سے متعدد ٹینڈز بھاری رشوت کیلئے دئیے۔
ماہرین کے مطابق بھارتی افواج میں کرپشن بلخصوص بھارتی فضائیہ کے بڑھتے حادثات محض تکنیکی مسائل نہیں بلکہ بدعنوانی اورانتظامی ناکامیوں کا واضح ثبوت ہیں۔