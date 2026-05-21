رشوت خوری، بدعنوانی اور سنگین جرائم میں پیش پیش بھارتی فوج کا گھناؤنا کردار بے نقاب

بدعنوانیوں کے باعث بھارتی افواج  شدید اندرونی خلفشار اور تقسیم کا شکار ہو چکی ہے

ویب ڈیسک May 21, 2026
facebook whatsup

بھارت کے اپنے جریدے ہندوستان ٹائمز نے سیاست زدہ بھارتی فوج میں بدعنوانی اور ناپاک کردار کا پردہ چاک کر دیا 

ہندوستان ٹائمز کے مطابق بھارتی سینٹرل بیورو آف انوسٹی گیشن نے کولکتہ میں آرمی آرڈننس کور کے کرنل کو50لاکھ روپے رشوت کے کیس میں گرفتار کر  لیا۔

بھارتی فوجی افسر کرنل ہمانشو بالی آرمی آرڈننس کور ایسٹرن کمانڈ  کولکتہ میں تعینات تھا جس نے کانپور کی کمپنی سے رشوت لی، بھارتی کرنل ہمانشو بالی کو کولکتہ سے انسداد بدعنوانی ایکٹ کے تحت حراست میں لے کرمزید تفتیش کیلئے دہلی منتقل کر دیا گیا ہے۔

ایف آئی آر کے مطابق بھارتی کرنل بالی اور دیگر افسران نے ملی بھگت سے متعدد ٹینڈز بھاری رشوت کیلئے دئیے۔

ماہرین کے مطابق بھارتی افواج میں کرپشن بلخصوص بھارتی فضائیہ کے بڑھتے حادثات محض تکنیکی مسائل نہیں  بلکہ بدعنوانی اورانتظامی ناکامیوں  کا واضح ثبوت ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کسی ملک کو آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے نہیں دیں گے؛ صدر ٹرمپ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم کس ملک کے پاس جائے گا؟ سپریم لیڈر کا پالیسی بیان سامنے آگیا

Express News

بھارت میں ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کو بڑا دھچکا، وائرل تحریک کا ایکس اکاؤنٹ بند

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم، امریکا کیلیے پریشانی؛ پوٹن نے چینی صدر کو راز کی بات بتادی

Express News

تائیوانی صدر سے ملاقات کی خواہش؛ چین سے واپسی پر ٹرمپ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا

Express News

سان ڈیاگو مسجد؛ حملہ کرنے والے نوجوانوں کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو