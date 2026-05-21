آئی بی آئی ڈیجیٹل اکنامی ہیڈکوارٹر کا قیام، پاک چین سرمایہ کاری تعاون میں اہم پیش رفت

ایس آئی ایف سی کی متحرک قیادت نے ماضی کی رکاوٹوں اور چیلنجز کو عبور کرنے میں مدد دی، شزا فاطمہ

ویب ڈیسک May 21, 2026
facebook whatsup

پاکستان اور چین کے درمیان ڈیجیٹل معیشت، ٹیکنالوجی تعاون اور سرمایہ کاری کے فروغ میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے  کہ چینی ٹیکنالوجی کمپنی آئی بی آئی بیجنگ یونائیٹڈ ٹیکنالوجی کے پاکستان میں ڈیجیٹل اکنامی ہیڈکوارٹر کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔

افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر آئی ٹی شزا فاطمہ نے کہا ہے کہ گزشتہ سال وزیراعظم کے دورۂ چین کے دوران آئی بی آئی کے ساتھ جو گفتگو شروع ہوئی تھی، آج وہ عملدرآمد کی صورت میں سامنے آ رہی ہے۔

انہوں نے کہا کہ آج آئی بی آئی ڈیجیٹل اکنامی ہیڈکوارٹر کا افتتاح کیا جا رہا ہے جو اسپیشل ٹیکنالوجی زون میں قائم ہوگا۔

شزا فاطمہ نے کہا کہ ایس آئی ایف سی کے تحت ’ہول آف گورنمنٹ اپروچ‘ نے ماضی کی رکاوٹوں اور چیلنجز کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ ایس آئی ایف سی کی متحرک قیادت نے ماضی کی رکاوٹوں اور چیلنجز کو عبور کرنے میں مدد دی۔

آئی بی آئی کے بانی و چیف ایگزیکٹو آفیسر چیان ژیاؤجن نے کہا کہ ایس آئی ایف سی ایک انتہائی مؤثر ادارہ ہے جس نے سرحد پار تعاون کے فروغ کے لیے بھرپور کوششیں کی ہیں۔ ایس آئی ایف سی کی جانب سے نہایت مخلص، پُرجوش اور مؤثر معاونت فراہم کی گئی۔

اس موقع پر چین میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے کہا کہ آئی بی آئی کے پورٹل کے ذریعے پاکستانی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو تقریباً 31 لاکھ چینی کمپنیوں تک براہِ راست رسائی حاصل ہوگی۔

فریش پروڈیوس اینڈ فوڈ سیکٹر کے نمائندے محمد ریاض کا کہنا تھا کہ ایس آئی ایف سی نے پاکستان میں کاروباری ماحول کو بہتر بنانے اور کاروباری عمل کو تیز کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

آئی ایم ایف سے قسط موصولی کے بعد زرمبادلہ کے ذخائر 22 ارب 58 کروڑ سے تجاوز

Express News

پاکستان اور جرمنی کے درمیان 40.5 ملین یورو کے معاہدے پر دستخط

Express News

حکومت نے ٹیکس ریونیو بڑھانے کیلیے آئی ایم ایف کی شرائط پر عملدرآمد تیز کردیا

Express News

آئی ایم ایف وفد مذاکرات مکمل کرکے واپس روانہ

Express News

سونے کی قیمتوں میں ایک دن کمی کے بعد آج بڑا اضافہ

Express News

آئی بی آئی ڈیجیٹل اکنامی ہیڈکوارٹر کا قیام، پاک چین سرمایہ کاری تعاون میں اہم پیش رفت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو