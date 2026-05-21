پورٹ قاسم پر ایف آئی اے امیگریشن کی کارروائی،بھارتی عملے کے 2 ارکان کے مشکوک سی مین بکس پکڑ لیے

جہاز جے بی یو شیڈل کی کلیئرنس کے دوران بھارتی عملے کے 2 ارکان کے مشکوک سی مین بکس کی نشاندہی کی

ویب ڈیسک May 21, 2026
facebook whatsup

پورٹ قاسم پر ایف آئی اے امیگریشن نے کارروائی کرتے ہوئے بھارتی عملے کے 2 ارکان کے مشکوک سی مین بکس پکڑ لیے۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ایف آئی اے امیگریشن پورٹ قاسم نے جہاز JBU Schelde کی کلیئرنس کے دوران بھارتی عملے کے 2 ارکان کے مشکوک سی مین بکس کی نشاندہی کی۔

ترجمان کے مطابق جہاز انڈونیشیا سے پورٹ قاسم پہنچا تھا۔ دورانِ کلیئرنس بھارتی شہری Kudchi Vijay اور Gudekar Roshan Gopal کے پاس بھارتی نیشنل سی ڈی سی اور سی مین بکس موجود نہیں تھے، جبکہ دونوں بھارتی شہری پلاؤ سے جاری کردہ سی مین بکس استعمال کر رہے تھے۔

ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ دونوں افراد مطلوبہ میری ٹائم اسناد، COC اور COP پیش نہ کرسکے۔ ابتدائی تحقیقات کی روشنی میں دونوں افراد پر فی کس 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ایف آئی اے امیگریشن غیر قانونی سفری دستاویزات کے خلاف کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قائد حزب اختلاف

Express News

کراچی میں 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول

Express News

وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے

Express News

شیرافضل کی وزیراعلیٰ کے پی کو ہٹانے کی آئینی درخواست ایک سازش ہے، بیرسٹر گوہر

Express News

خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 48 گھنٹوں میں مزید 23 خوارج ہلاک

Express News

کراچی میں بس کی ٹکر سے لڑکی جاں بحق، رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 390 شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو