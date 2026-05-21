حکومت کی جانب سے آٹزم بحالی،خصوصی تعلیم کےشعبےمیں سندھ کی قیادت کااعتراف تاریخی پیشرفت ہے،شرجیل میمن

سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے آٹزم بحالی اور خصوصی تعلیم کے شعبے میں سندھ کی قیادت کا اعتراف ایک تاریخی پیش رفت ہے۔
انہوں نے کہا کہ وفاقی حکومت نے اسلام آباد میں آٹزم سینٹر آف ایکسیلنس کے قیام کے لیے سی-آرٹس سندھ سے تعاون طلب کیا ہے۔
شرجیل انعام میمن کے مطابق سندھ کابینہ نے ڈی ای پی ڈی ڈیپارٹمنٹ کو وفاقی حکومت کے ساتھ مفاہمتی یادداشت (MoU) پر دستخط کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ خصوصی افراد کی نگہداشت، پیشہ ورانہ تربیت، اسسٹو ٹیکنالوجیز اور آٹزم سروسز کے شعبے میں سندھ کے کامیاب اور جامع ماڈل کا اعتراف ہے۔
شرجیل انعام میمن نے ایکس پر اپنے پیغام میں کہا کہ خصوصی افراد کی نگہداشت، پیشہ ورانہ تربیت، اسسٹو ٹیکنالوجیز اور آٹزم سروسز کے شعبے میں سندھ کے جامع ماڈل کو قومی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے۔