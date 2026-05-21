برطانیہ کا خلیجی ریاستوں سے 3.7 ارب پاؤنڈز کا تجاری معاہدہ

برطانوی مصنوعات جن کے ٹیرف کو ہٹا دیا جائے گا ان میں چیڈر چیز، مکھن اور چاکلیٹ شامل ہیں

ویب ڈیسک May 21, 2026
facebook whatsup

برطانیہ نے چھ خلیجی ریاستوں کے ایک گروپ کے ساتھ 3.7 ارب پاؤنڈز کا تجارتی معاہدہ کیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ کی حکومت نے کہا ہے کہ بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ معاہدہ مکمل طور پر نافذ ہونے کے بعد خطے میں برطانوی برآمدات پر سالانہ 580 ملین پاؤنڈز کا ٹیرف ختم کر دے گا۔

حکومت کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس سے برطانوی فرموں کے لیے خلیج میں توسیع اور شراکت داری آسان ہو جائے گی، جس سے ملازمتوں میں مدد ملے گی۔

برطانوی مصنوعات جن کے ٹیرف کو ہٹا دیا جائے گا ان میں چیڈر چیز، مکھن اور چاکلیٹ شامل ہیں۔ برطانیہ اور گلف کوآپریشن کونسل (جی سی سی) کے درمیان تجارتی معاہدہ ہندوستان اور جنوبی کوریا کے بعد وزیر اعظم کیئر اسٹارمر کی حکومت کا تیسرا معاہدہ ہے۔

بین الاقوامی چیمبر آف کامرس (آئی سی سی) برطانیہ کے سیکرٹری جنرل کرس ساؤتھ ورتھ نے اس معاہدے کا خیرمقدم کیا جس کا مقصد ’کاروباری اعتماد میں اضافہ‘ ہے۔

دوسری جانب ایکٹیوسٹ گروپوں نے اس ڈیل میں انسانی حقوق اور مزدوروں کے تحفظ سے متعلق خدشات کا اظہار کیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کسی ملک کو آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے نہیں دیں گے؛ صدر ٹرمپ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم کس ملک کے پاس جائے گا؟ سپریم لیڈر کا پالیسی بیان سامنے آگیا

Express News

بھارت میں ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کو بڑا دھچکا، وائرل تحریک کا ایکس اکاؤنٹ بند

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم، امریکا کیلیے پریشانی؛ پوٹن نے چینی صدر کو راز کی بات بتادی

Express News

تائیوانی صدر سے ملاقات کی خواہش؛ چین سے واپسی پر ٹرمپ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا

Express News

سان ڈیاگو مسجد؛ حملہ کرنے والے نوجوانوں کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو