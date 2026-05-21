شادی سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کنگنا رناوت کا لڑکیوں کو اہم مشورہ

کنگنا نے کہا آج کے معاشرے میں اکثر لڑکیوں کو شادی کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے

ویب ڈیسک May 21, 2026
بالی ووڈ اداکارہ کنگنا رناوت نے نوجوان لڑکیوں کو شادی سے قبل کیریئر اور مالی خودمختاری پر توجہ دینے کا مشورہ دیتے ہوئے ایک بار پھر سماجی موضوع پر کھل کر بات کی ہے۔

39 سالہ اداکارہ نے حالیہ دنوں جہیز اور گھریلو ہراسانی کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انسٹاگرام اسٹوری میں لکھا کہ آج کے معاشرے میں اکثر لڑکیوں کو شادی کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات انہیں اپنے اخراجات خود اٹھانے کے لیے بھی جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔ ان کے مطابق ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے خواتین کو پہلے خود کو مضبوط اور خود مختار بنانا چاہیے۔

کنگنا رناوت نے اپنے پیغام میں واضح طور پر کہا کہ خواتین کو اپنی پیشہ ورانہ زندگی کو اولین ترجیح دینی چاہیے اور کسی بھی رشتے میں قدم رکھنے سے پہلے یہ یقینی بنانا ضروری ہے کہ وہ مالی طور پر کسی پر انحصار نہ کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کا فیصلہ اسی وقت کرنا چاہیے جب ایک عورت مکمل طور پر خود کفیل ہو اور اپنی ذمہ داری خود اٹھانے کے قابل ہو۔

اداکارہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بھارت میں جہیز اور گھریلو تشدد سے متعلق ایک افسوسناک واقعہ میڈیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، جس نے ایک بار پھر اس موضوع پر بحث کو جنم دیا ہے۔
