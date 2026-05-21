کراچی؛ فوڈ ڈیلیوری رائیڈر کو ٹکر مارنے والا مفرور کار ڈرائیور گرفتار

ملزم کے زیر استعمال کار برآمد کرکے گزری تھانے منتقل کر دی گئی، پولیس

ویب ڈیسک May 21, 2026
facebook whatsup
کراچی:

ڈفینس راحت پارک کے قریب فوڈ ڈیلیوری رائیڈر کو ٹکر مارنے والے مفرور کار ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا۔

ترجمان پولیس کے مطابق ساؤتھ انویسٹیگیشن پولیس نے تکنکلی بنیادوں پر کارروائی کی، ملزم تیز رفتاری کے باعث کار کو قابو کرنے میں ناکام رہا تھا۔

ایس ایس پی ساؤتھ انویسٹیگیشن توحید رحمان کے مطابق کار کی ٹکر سے نجی فوڈ کمپنی کا ڈیلیوری رائیڈر ذیشان جاں بحق ہوگیا تھا جبکہ کار ڈرائیور کار سمیت موقع سے فرار ہوگیا تھا۔ واقعہ کا مقدمہ 10 مئی کو تھانہ گزری میں درج کیا گیا تھا۔

ایس ایس پی توحید رحمان کا کہنا تھا کہ ملزم کے زیر استعمال کار برآمد کرکے گزری تھانے منتقل کر دی گئی، گرفتار ملزم کی شناخت حمزہ شمیم کے نام سے ہوئی، ملزم کے خلاف مزید قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قائد حزب اختلاف

Express News

کراچی میں 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول

Express News

وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے

Express News

شیرافضل کی وزیراعلیٰ کے پی کو ہٹانے کی آئینی درخواست ایک سازش ہے، بیرسٹر گوہر

Express News

خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 48 گھنٹوں میں مزید 23 خوارج ہلاک

Express News

کراچی میں بس کی ٹکر سے لڑکی جاں بحق، رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 390 شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو