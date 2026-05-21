مودی کو تنقید کا نشانہ بنانے والی ناروے کی صحافی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس معطل

مجھے امید ہے کہ میں اپنے اکاؤنٹس واپس حاصل کر لوں گی، خاتون

ویب ڈیسک May 21, 2026
facebook whatsup

بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو آزادی صحافت پر چیلنج کرنے والی ناروے کی خاتون صحافی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس معطل کردیے گئے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ناروے کی ایک صحافی خاتون نے دعویٰ کیا ہے کہ اُن کے فیس بُک اور انسٹاگرام اکاؤنٹس بلاک کردیے گئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے مودی کے اوسلو کے دورے کے دوران انہیں آزادی صحافت کیخلاف پالیسیاں اپنانے پر چیلنج کیا۔

مقامی اخبار Dagsavisen کی رپورٹر ہیلی لنگ نے کہا کہ انہوں نے بھارتی وزیر اعظم اور سینئر سفارت کاروں سے بھارت میں آزادی صحافت مخالف پالیسیوں پر بات کی جس کے بعد انہیں میٹا دونوں پلیٹ فارمز سے معطل کردیا گیا ہے۔

خاتون صحافی نے عوام کے نام پیغام جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے مجھ سے رابطے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ مجھے دونوں اکاؤنٹس سے معطل کر دیا گیا ہے۔

انہوں نے بتایا کہ میں زیادہ سے زیادہ ہندوستانیوں کو جواب دینا چاہتی تھی لیکن میرے جوابات میں اب تاخیر ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ میں اپنے اکاؤنٹس واپس حاصل کر لوں گی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کسی ملک کو آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے نہیں دیں گے؛ صدر ٹرمپ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم کس ملک کے پاس جائے گا؟ سپریم لیڈر کا پالیسی بیان سامنے آگیا

Express News

بھارت میں ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کو بڑا دھچکا، وائرل تحریک کا ایکس اکاؤنٹ بند

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم، امریکا کیلیے پریشانی؛ پوٹن نے چینی صدر کو راز کی بات بتادی

Express News

تائیوانی صدر سے ملاقات کی خواہش؛ چین سے واپسی پر ٹرمپ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا

Express News

سان ڈیاگو مسجد؛ حملہ کرنے والے نوجوانوں کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو