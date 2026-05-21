مری میں ڈکیت گینگ کی پولیس پر فائرنگ، جوابی کارروائی میں 2 ملزمان زخمی ہوگئے

ترجمان مری پولیس کے مطابق پولیس کو 15 پر ڈکیتی کی اطلاع موصول ہوئی، جس پر مری پولیس نے فوری ایکشن لیا

ویب ڈیسک May 21, 2026
facebook whatsup

مری میں ڈکیت گینگ کی پولیس پر فائرنگ کے بعد جوابی کارروائی میں 2 ملزمان زخمی ہوگئے، جبکہ دیگر 2 ساتھیوں کو بھی فائرنگ کے تبادلے کے بعد گرفتار کرلیا گیا۔ ترجمان مری پولیس کے مطابق پولیس کو 15 پر ڈکیتی کی اطلاع موصول ہوئی، جس پر مری پولیس نے فوری ایکشن لیا۔

پولیس جب تریٹ کے مقام پر پہنچی تو ڈکیتوں نے پولیس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کردی۔ فائرنگ کے دوران 2 ڈکیت اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوگئے۔ شدید فائرنگ اور مقابلے کے بعد چاروں ڈکیتوں کو گرفتار کرلیا گیا۔

پولیس کے مطابق ڈکیتوں سے وارداتوں میں استعمال ہونے والی 2 موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برآمد کرلیا گیا۔ گرفتار ڈکیتوں کی شناخت عثمان حسن اور واجد کے ناموں سے ہوئی، جبکہ زخمی ڈکیتوں کی شناخت محمد نوید اور نبیل سلیم کے ناموں سے ہوئی، جنہیں اسپتال منتقل کردیا گیا۔

ڈی پی او مری ڈاکٹر رضا تنویر سپرا کا کہنا ہے کہ یہ گینگ ضلع مری میں متعدد ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھا، جو مری پولیس کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا تھا۔ ان کے مطابق یہ گینگ مری کے علاوہ روات اور نیو ٹاؤن میں بھی وارداتیں کرتا تھا اور ملزمان ڈکیتی اور اسنیچنگ کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں۔

ڈی پی او مری نے ڈی ایس پی مری کی زیر نگرانی خطرناک ڈکیتوں کا جوانمردی سے مقابلہ کرنے پر ایس ایچ او مری اویس اکرم اور پولیس ٹیم کو شاباش دی۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے اور دیگر وارداتوں کے حوالے سے اہم انکشافات متوقع ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قائد حزب اختلاف

Express News

کراچی میں 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول

Express News

وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے

Express News

شیرافضل کی وزیراعلیٰ کے پی کو ہٹانے کی آئینی درخواست ایک سازش ہے، بیرسٹر گوہر

Express News

خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 48 گھنٹوں میں مزید 23 خوارج ہلاک

Express News

کراچی میں بس کی ٹکر سے لڑکی جاں بحق، رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 390 شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو