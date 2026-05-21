روس میدان میں آگیا، ایران بحران کے حل کیلئے اہم فارمولا پیش کردیا

ویب ڈیسک May 21, 2026
روس نے کہا ہے کہ ایران بحران کا حل صرف سفارتی مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے اور اس عمل میں ایران کے مفادات کا مکمل احترام ضروری ہے۔

روسی وزارت خارجہ کی ترجمان مارا زاخارووا نے اپنے بیان میں کہا کہ موجودہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے طاقت کے بجائے سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔

انہوں نے کہا کہ روس اس بات کے لیے تیار ہے کہ اگر ایران اور امریکا مذاکرات کے ذریعے کسی معاہدے یا فیصلے تک پہنچتے ہیں تو ماسکو اس پر عمل درآمد میں دونوں ممالک کی مدد کرے گا۔

ماریا زاخارووا نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران کے یورینیم ذخائر کے مستقبل کا فیصلہ صرف ایران خود کرے گا اور اس معاملے میں کسی بیرونی دباؤ کو قبول نہیں کیا جانا چاہیے۔

روسی ترجمان کا بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ایران اور امریکا کے درمیان جاری کشیدگی، جوہری پروگرام اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر عالمی سطح پر تشویش پائی جا رہی ہے۔

تجزیہ کاروں کے مطابق روس مسلسل اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ایران کے ساتھ تنازع کو فوجی کارروائی کے بجائے مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے تاکہ خطے میں مزید عدم استحکام پیدا نہ ہو۔
