ڈھاکا میں 8 سالہ بچی کے بہیمانہ قتل نے سب کو ہلا دیا، پڑوسی گرفتار

والدہ پروین بیگم نے تلاش شروع کی تو پڑوسی کے فلیٹ کے قریب بچی کی سینڈل ملی

ویب ڈیسک May 21, 2026
facebook whatsup

بنگلا دیش کے دارالحکومت ڈھاکا کے علاقے پلابی میں 8 سالہ بچی کے بہیمانہ قتل کے واقعے نے پورے ملک کو غم و غصے میں مبتلا کردیا۔

پولیس نے واقعے میں ملوث مرکزی ملزم سہیل رانا کو گرفتار کرلیا ہے جبکہ ابتدائی تحقیقات میں بچی کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کیے جانے کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق مقتولہ رمیزا اختر دوسری جماعت کی طالبہ تھی اور پاپولر ماڈل ہائی اسکول میں زیر تعلیم تھی۔ واقعہ ڈھاکا کے علاقے پلابی سیکشن 11 میں پیش آیا جہاں بچی اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہتی تھی۔

رپورٹس کے مطابق بچی صبح ناشتے کے بعد اچانک لاپتہ ہوگئی، والدہ پروین بیگم نے تلاش شروع کی تو پڑوسی کے فلیٹ کے قریب بچی کی سینڈل ملی۔

اہل محلہ نے کئی بار دروازہ کھٹکھٹایا لیکن جواب نہ ملنے پر دروازہ توڑ دیا گیا، اندر داخل ہونے پر بچی کی لاش بستر کے نیچے سے برآمد ہوئی جبکہ جسم کے اعضا الگ حالت میں ملے۔

پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم سہیل رانا واردات کے بعد فرار ہوگیا تھا، تاہم اسے بعد میں نارائن گنج کے علاقے فتح اللہ سے گرفتار کرلیا گیا۔ پولیس نے ملزم کی اہلیہ کو بھی حراست میں لے کر تفتیش شروع کردی ہے۔

تفتیشی حکام کے مطابق فرانزک شواہد اکٹھے کرلیے گئے ہیں جبکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد زیادتی اور قتل سے متعلق مزید حقائق سامنے آئیں گے۔ پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والا چاقو بھی قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔

واقعے کے بعد علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا جبکہ سوشل میڈیا پر بھی عوام کی جانب سے سخت ردعمل سامنے آیا۔ کئی شہریوں نے مجرموں کو سخت ترین سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کسی ملک کو آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے نہیں دیں گے؛ صدر ٹرمپ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم کس ملک کے پاس جائے گا؟ سپریم لیڈر کا پالیسی بیان سامنے آگیا

Express News

بھارت میں ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کو بڑا دھچکا، وائرل تحریک کا ایکس اکاؤنٹ بند

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم، امریکا کیلیے پریشانی؛ پوٹن نے چینی صدر کو راز کی بات بتادی

Express News

تائیوانی صدر سے ملاقات کی خواہش؛ چین سے واپسی پر ٹرمپ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا

Express News

سان ڈیاگو مسجد؛ حملہ کرنے والے نوجوانوں کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو