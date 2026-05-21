ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کی میڈلز کے حصول کی امیدیں روشن

ماہ نور علی اور بہن سحرش علی کے درمیان انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے میں آیا

زبیر نذیر خان May 21, 2026
facebook whatsup

ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کی میڈلز کے حصول کی امیدیں روشن ہو گئیں۔

چین کے شہر پانزیہوامیں جاری 33ویں ایشین جونیئر انفرادی اسکواش چیمپئن شپ میں ماہ نور علی سمیت پاکستان کے سات کھلاڑی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔

بوائز انڈر 19 ایونٹ کے سیکنڈ سیڈ عبداللہ نواز نے تیسرے راؤنڈ میں 29 منٹ کے مقابلے کے بعد کاہی لی کو0-3 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں رسائی حاصل کی۔

بوائز انڈر 17 ایونٹ میں نعمان خان نے چین ہین لو کو38 منٹ اور محمد عمیر عارف نے ریحان محمد کو 25 منٹ میں 0-3 سے قابو کرلیا۔

بوائز انڈر 15 میں ٹاپ سیڈ احمد ریان خلیل نے محض 16 منٹ میں نوک پی کو اور سہیل عدنان نے دھرا جوہری کو 31 منٹ کی جدوجہد کے بعد کوئی گیم ہارے بغیر 0-3 سے قابو کر لیا۔

بوائز انڈر 13 میں محمد مصطفیٰ خان کو کوارٹر فائنل میں جگہ بنانے کے لیے ایک گیم کی قربانی دینا پڑی، مصطفیٰ خان نے ہارون کو 33 منٹ کی تگ و دو کے بعد 1-3 سے زیر کیا۔

گرلز انڈر15 ایونٹ کے تیسرے راؤنڈ میں سیڈ 4 ماہ نور علی اور بہن سیڈ 8 سحرش علی کے درمیان انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلہ دیکھنے میں آیا، تاہم ماہ نور علی نے 43 منٹ تک جاری رہنے والے مقابلے میں سحرش علی کو 2-3 سے مات دیکھ کر کوارٹر فائنل میں کھیلنے کا حق حاصل کر لیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

شعیب اختر کی قومی ٹیم پر سخت تنقید، ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی کیلیے نئی تجویز دے دی

Express News

پاکستانی کوہ پیما سلمان عتیق نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لی

Express News

ایف آئی ایچ پرو لیگ کیلیے بیس رکنی قومی ہاکی اسکواڈ کا اعلان

Express News

صائم ایوب اور فخر زمان آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے

Express News

ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کی میڈلز کے حصول کی امیدیں روشن

Express News

ہاردک پانڈیا کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سزا سنادی گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو