کراچی بی آر ٹی ریڈ لائن لاٹ 2 منصوبے کی تعمیر تیز کرنے کی منظوری دے دی گئی

فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن (ایف ڈبلیو او) کو ہنگامی بنیادوں پر منصوبہ سونپنے کی منظوری دے دی گئی

ویب ڈیسک May 21, 2026
facebook whatsup
کراچی:

سندھ کابینہ نے کراچی بی آر ٹی ریڈ لائن لاٹ 2 منصوبے کی تعمیر تیز کرنے کی منظوری دے دی۔

وزیراعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سی ایم ہاؤس میں کابینہ اجلاس ہوا جس میں ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ ڈپارٹمنٹ کی اہم سمری کابینہ نے منظور کر لی۔

بی آر ٹی ریڈ لائن لاٹ 2 میں تاخیر پر سابقہ جوائنٹ وینچر معاہدہ ختم کر دیا گیا جبکہ ترقیاتی کام میں تاخیر اور ناقص کارکردگی پر پرانا کنٹریکٹ بھی منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔

فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن (ایف ڈبلیو او) کو ہنگامی بنیادوں پر منصوبہ سونپنے کی منظوری دے دی گئی۔

ایف ڈبلیو او کو براہِ راست معاہدے اور G2G بنیادوں پر کام دیا گیا، لاٹ 2 منصوبہ نمائش چورنگی تا موسمیات تک 12.85 کلومیٹر حصے پر مشتمل ہے۔

وزیراعلیٰ سندھ نے یونیورسٹی روڈ پر تعمیراتی کام 90 روز میں مکمل کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے مکسڈ ٹریفک لینز جلد مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ انڈر پاسز، بلند ڈھانچوں اور نکاسی آب کے نظام کی تعمیر تیز کی جائے۔

صوبائی کابینہ نے ٹرانس کراچی کو ہنگامی بنیادوں پر آف بجٹ فنڈز فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ کابینہ کو آگاہی دی گئی کہ ایف ڈبلیو او نے منصوبے پر عملہ اور بھاری مشینری تعینات کر دی ہے۔

وزیراعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ کراچی کی اہم شاہراہ کی بحالی کے لیے فوری اقدامات شروع کریں، بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے کی تکمیل سے ٹریفک مسائل میں کمی ہوگی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قائد حزب اختلاف

Express News

کراچی میں 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول

Express News

وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے

Express News

شیرافضل کی وزیراعلیٰ کے پی کو ہٹانے کی آئینی درخواست ایک سازش ہے، بیرسٹر گوہر

Express News

خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 48 گھنٹوں میں مزید 23 خوارج ہلاک

Express News

کراچی میں بس کی ٹکر سے لڑکی جاں بحق، رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 390 شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو