صائم ایوب اور فخر زمان آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے

پاکستان کرکٹ ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف آئندہ ون ڈے سیریز سے قبل بڑا دھچکا لگ گیا

ویب ڈیسک May 21, 2026
facebook whatsup

پاکستان کرکٹ ٹیم کو آسٹریلیا کے خلاف آئندہ ون ڈے سیریز سے قبل بڑا دھچکا لگ گیا، اوپننگ بلے باز صائم ایوب اور فخر زمان انجری کے باعث سیریز سے باہر ہوگئے۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے تصدیق کی کہ دونوں کھلاڑی تاحال انجری سے مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکے اور میڈیکل پینل کی نگرانی میں ری ہیب پروگرام جاری رکھیں گے جس کے باعث انہیں آسٹریلیا کے خلاف تین میچوں کی ون ڈے سیریز کے لیے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔

پی سی بی کے مطابق سیریز کا آغاز 30 مئی کو راولپنڈی میں ہوگا جبکہ دوسرا اور تیسرا ون ڈے بالترتیب 2 اور 4 جون کو لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔

صائم ایوب کی عدم دستیابی پاکستان کے لیے بڑا نقصان تصور کی جارہی ہے کیونکہ نوجوان اوپنر نے 2024 میں ڈیبیو کے بعد ون ڈے کرکٹ میں شاندار کارکردگی دکھائی۔ دوسری جانب فخر زمان بھی طویل عرصے سے پاکستان کی ون ڈے بیٹنگ لائن اپ کا اہم حصہ رہے ہیں۔

پی سی بی نے دونوں کھلاڑیوں کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسکواڈ اور دیگر کھلاڑیوں کی فٹنس سے متعلق مزید اپ ڈیٹس جلد جاری کی جائیں گی۔

 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

شعیب اختر کی قومی ٹیم پر سخت تنقید، ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی کیلیے نئی تجویز دے دی

Express News

پاکستانی کوہ پیما سلمان عتیق نے دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ سر کر لی

Express News

ایف آئی ایچ پرو لیگ کیلیے بیس رکنی قومی ہاکی اسکواڈ کا اعلان

Express News

صائم ایوب اور فخر زمان آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر ہو گئے

Express News

ایشین جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستان کی میڈلز کے حصول کی امیدیں روشن

Express News

ہاردک پانڈیا کو ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سزا سنادی گئی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو