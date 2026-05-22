ریئلٹی شو یا خطرناک تجربہ؟ ’میریڈ ایٹ فرسٹ سائٹ‘ پر جنسی تشدد کے الزامات نے تہلکہ مچا دیا

بی بی سی کی نئی دستاویزی رپورٹ میں ریئلٹی شو کی تین خواتین کے ساتھ زیادتی کے الزامات سامنے آئے ہیں

ویب ڈیسک May 22, 2026
facebook whatsup

برطانیہ کے مقبول ریئلٹی شو Married at First Sight ایک بار پھر شدید تنازع کی زد میں آگیا ہے، جہاں سابق خواتین شرکاء نے شو کے دوران جنسی زیادتی، جسمانی تشدد اور دھمکیوں جیسے سنگین الزامات عائد کر دیے ہیں۔ ان انکشافات کے بعد برطانوی میڈیا اور سوشل میڈیا پر ریئلٹی ٹی وی انڈسٹری کے طریقہ کار پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔

یہ شو ایک منفرد مگر متنازع تصور کے تحت بنایا گیا ہے، جس میں مکمل اجنبی افراد کی پہلی ملاقات براہِ راست شادی کی صورت میں کرائی جاتی ہے۔ بعد ازاں ان سے ازدواجی زندگی گزارنے اور تعلقات قائم کرنے کی توقع کی جاتی ہے، جبکہ کسی بھی اختلاف یا انکار کی صورت میں نام نہاد ماہرین کا پینل کیمروں کے سامنے ان سے سوالات کرتا ہے۔

معاملہ اس وقت سنگین رخ اختیار کر گیا جب بی بی سی کی نئی دستاویزی رپورٹ ’’دی ڈارک سائیڈ آف میریڈ ایٹ فرسٹ سائٹ‘‘ سامنے آئی۔ رپورٹ میں تین سابق خواتین شرکاء نے اپنے شوہروں پر ریپ اور جنسی زیادتی کے الزامات لگائے ہیں۔

متاثرہ خواتین میں شامل ایک شریک نے انکشاف کیا کہ شو کے ہنی مون مرحلے کے دوران اس کے ازدواجی تعلقات جلد ہی جسمانی اور جنسی تشدد میں بدل گئے۔ خاتون کے مطابق اس کے شوہر نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے کسی کو کچھ بتایا تو اس پر تیزاب سے حملہ کروا دیا جائے گا۔

خاتون نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے تمام صورتحال سے پروڈکشن کمپنی کو آگاہ کیا، لیکن اس کے باوجود نہ صرف شو کی ریکارڈنگ جاری رکھی گئی بلکہ پروگرام کو نشر بھی کر دیا گیا۔ ان الزامات کے بعد ریئلٹی ٹی وی شوز میں شرکاء کی ذہنی اور جسمانی حفاظت سے متعلق سوالات ایک بار پھر شدت سے اٹھنے لگے ہیں۔

بی بی سی کی دستاویزی رپورٹ میں ریئلٹی ٹی وی انڈسٹری کے پسِ پردہ ماحول، شرکاء پر دباؤ اور ریٹنگز کی دوڑ میں انسانی مسائل کو نظر انداز کرنے جیسے معاملات پر بھی سخت سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ تفریح کے نام پر بنائے جانے والے ایسے پروگراموں میں شرکاء کی سلامتی کو اولین ترجیح دی جانی چاہیے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

شادی سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ کنگنا رناوت کا لڑکیوں کو اہم مشورہ

Express News

’بے وفائی پر ایک غلطی معاف کی جاسکتی ہے‘، راکول پریت سنگھ کا رشتوں میں دھوکے پر اظہار خیال

Express News

پاپارازیوں سے بحث کے بعد سلمان خان کا سخت مؤقف، کھلی وارننگ دے دی

Express News

مومنہ اقبال کی ہراساں کرنے کی شکایت پر این سی سی آئی نے سیاسی شخصیت کو طلب کرلیا

Express News

شادی کے بعد رمشا خان سوشل میڈیا سے غائب؟ خوشحال خان نے بھی پروفائل پکچر تبدیل کرلی

Express News

سلمان خان اسپتال کے باہر پاپارازیوں پر برہم، کس سے ملنے آئے تھے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو