واٹس ایپ میں بڑی اپڈیٹ، اب میسجز پر اسٹیکرز سے بھی ری ایکشن دیا جاسکے گا

واٹس ایپ اب اسٹیکر ری ایکشنز کا فیچر متعارف کرا رہا ہے

ویب ڈیسک May 22, 2026
دنیا کی مقبول ترین میسجنگ ایپ واٹس ایپ اپنے صارفین کے لیے ایک اور دلچسپ فیچر متعارف کرانے جا رہی ہے، جس کے ذریعے اب صرف ایموجیز ہی نہیں بلکہ اسٹیکرز کے ذریعے بھی میسجز پر ری ایکٹ کیا جاسکے گا۔ اس نئے اضافے کا مقصد گفتگو کو زیادہ تخلیقی، دلچسپ اور جذباتی انداز دینا ہے۔

واٹس ایپ میں میسج ری ایکشن کا فیچر پہلے ہی کافی عرصے سے موجود ہے، جس کے تحت صارفین کسی بھی میسج کو دبا کر مختلف ایموجیز کے ذریعے فوری ردعمل ظاہر کرسکتے ہیں۔ یہ سہولت خاص طور پر ان مواقع پر مفید سمجھی جاتی ہے جب صارفین الگ سے جواب لکھنے کے بجائے مختصر انداز میں اپنی رائے یا احساسات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔

تاہم بہت سے صارفین کا ماننا تھا کہ بعض اوقات صرف ایموجیز جذبات کی مکمل ترجمانی نہیں کر پاتیں۔ اسی ضرورت کو مدنظر رکھتے ہوئے واٹس ایپ اب اسٹیکر ری ایکشنز کا فیچر متعارف کرا رہا ہے، جس سے صارفین اپنی ذاتی اسٹیکر لائبریری میں موجود مختلف اسٹیکرز کو بطور ری ایکشن استعمال کرسکیں گے۔

رپورٹس کے مطابق یہ نیا فیچر فی الحال اینڈرائیڈ ڈیوائسز کے لیے واٹس ایپ کے بیٹا ورژن میں شامل کیا گیا ہے۔ ویب بیٹا انفو کے مطابق اسٹیکر ری ایکشنز کا طریقہ کار تقریباً ایموجی ری ایکشن جیسا ہی ہوگا، اس لیے صارفین کو اسے استعمال کرنے میں کسی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا۔

رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نئے ری ایکشنز میسج ببل کے اوپری بائیں حصے میں نظر آئیں گے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ ممکنہ طور پر ایک ہی میسج پر ایموجی اور اسٹیکر دونوں کے ذریعے ردعمل دینا ممکن ہوگا، جس سے چیٹنگ کا تجربہ پہلے سے زیادہ دلچسپ اور پرلطف بن جائے گا۔
