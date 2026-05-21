کراچی میں 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول

سگریٹ اور مٹھائی کی دکان کے مالکان کی مدعیت میں مقدمات درج، ملزمان کی پیٹرول بم اور عدم ادائیگی پر قتل کی دھمکیاں

منور خان May 21, 2026
facebook whatsup
فیکٹری مالک سے بھتہ طلب کرنے کی تفتیش اینٹی وائیلنٹ کرائم سیل منتقل

شہر قائد کے علاقے نیو کراچی صنعتی ایریا میں بھتہ خوری کے واقعات میں اضافہ ہوگیا، تازہ واقعات میں مٹھائی اور سگریٹ کی دکانوں کے مالکان کو 25 لاکھ کی پرچیاں اور بھتہ ادا نہ کرنے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں ہیں۔

تفصیلات کے مطابق بھتہ خوروں کی جانب سے مٹھائی اور سگریٹ کی دکانوں کے مالکان کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں دی گئی جس میں نہ صرف انھیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں بلکہ ایک دکاندار کو بھتہ نہ دینے پر گولی نہیں پیٹرول بم مارنے کی بھی دھمکی دی ہے۔

حالیہ واقعات سامنے آنے کے بعد دکان داروں سمیت دیگر کاروباری افراد میں شدید خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ نیو کراچی صنعتی ایریا پولیس نے مٹھائی کی دکان ک مالک محمد بلال کی مدعیت میں مقدمہ نمبر 305 اور سگریٹ کی دکان کے مالک محمد صادق کی مدعیت میں مقدمہ نمبر 306 سال 2026 بجرم دفعات 384 اور 385 چونتیس ککے تحت درج کر کے مزید تفتیش کے لیے اسپشیل انویسٹی گیشن یونٹ (ایس آئی یو) پولیس کے حوالے کر دیئے۔

بھتے کی پرچی دے کر بھتہ طلب کرنے کے واقعات نیو کراچی سیکٹر فائیو ایف اور سیکٹر فائیو جی میں دکانداروں کو دی گئی ہیں۔

 سگریٹ کی دکان کے مالک صادق نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ بھتہ خوروں نے15 لاکھ روپے بھتہ طلب کیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ ہم نے تم پر نظر رکھی ہوئی ہے زیادہ ہوشیاری مت کرنا اور بھتہ نہ دیا تو گولی نہیں پیٹرول بم مار کر جائینگے جبکہ مٹھائی کی دکان کے مالک بلال نے پولیس کو بیان دیا ہے کہ بھتہ خوروں نے 10 لاکھ روپے طلب کیے ہیں۔

بھتہ خوروں نے دھمکی دی ہے کہ اگر بھائیوں کی زندگی چاہتا ہے تو منگل کی شام 4 بجے فور کے چورنگی سے آگے تھانے والے روڈ پر پیسے لیکر کھڑے ہوجانا اگر پولیس یا رینجرز کو بتایا تو اچھا نہیں ہوگا، دکان سے نکلے گا تو ہمارا آدمی تیرے پیچھے ہوگا اور اگر تو پیسے لیکر نہیں آیا تو تمھارا بھائی ہمارے نشانہ پر ہوگا۔

 مٹھائی کی دکان کے مالک کو بھتہ خوروں کی جانب سے پرچی رواں ماہ 17 مئی جو جبکہ سگریٹ کی دکان کے مالک سے 5 مئی کو بھتہ طلب کیا گیا تھا تاہم دونوں دکانداروں کی جانب سے پولیس کو 20 مئی کو بھتے کے حوالے سے آگاہ کیا گیا جس کے بعد پولیس نے دونوں دکانداروں کی مدعیت میں بھتہ خوروں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قائد حزب اختلاف

Express News

کراچی میں 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول

Express News

وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے

Express News

شیرافضل کی وزیراعلیٰ کے پی کو ہٹانے کی آئینی درخواست ایک سازش ہے، بیرسٹر گوہر

Express News

خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 48 گھنٹوں میں مزید 23 خوارج ہلاک

Express News

کراچی میں بس کی ٹکر سے لڑکی جاں بحق، رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 390 شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو