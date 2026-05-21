دن بھر کی شدید گرمی کے بعد ابر کرم برس پڑا، خوشگوار موسم شہریوں کے چہروں پر رونق لے آیا

وقفے وقفے سے مزید بارش کا امکان موجود ہے، محکمہ موسمیات

ویب ڈیسک May 21, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

دن بھر کی شدید گرمی کے بعد شام ڈھلتے ہی موسم نے اچانک خوشگوار رخ اختیار کر لیا، شہر کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔

شیرپاؤ پل، گلبرگ، گرومانگٹ روڈ، جیل روڈ، فیروزپور روڈ، جوہر ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن، ڈیفنس اور مال روڈ سمیت مختلف علاقوں میں بارش کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا جبکہ شہریوں نے گرمی کی شدت کم ہونے پر سکھ کا سانس لیا۔

محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں 16 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں جبکہ شہر کا درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ وقفے وقفے سے مزید بارش کا امکان موجود ہے۔

دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے ریسکیو اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔

شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ بارش اور تیز ہواؤں کے دوران غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں اور احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔

بارش کے بعد لاہور کی فضا ٹھنڈی ہو گئی جبکہ سڑکوں، پارکوں اور بازاروں میں شہری خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہوتے دکھائی دیے۔

دوسری جانب لاہور میں مزید متوقع بارشوں کے پیشِ نظر واسا حکام نے شہر بھر میں ہنگامی انتظامات تیز کر دیے ہیں۔

مزید پڑھیں

Express News

لاہور میں موسلادھار بارش، لیسکو کے 124 فیڈرز ٹرپ کر گئے، پروازیں تاخیر کا شکار

وائس چیئرمین واسا چوہدری شہباز احمد، ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید اور ایم ڈی واسا غفران احمد نے تمام مرکزی شاہراہوں اور انڈر پاسز کو ہر صورت کلیئر رکھنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔

ڈی جی واسا پنجاب طیب فرید نے تمام فیلڈ ٹیموں کو متحرک رہنے اور نکاسی آب کے عمل کی مسلسل نگرانی یقینی بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ بارش کے دوران شہریوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہیں ہونا چاہیے۔

ایم ڈی واسا غفران احمد نے ہدایت کی کہ بجلی کی بندش والے علاقوں میں تمام ڈسپوزل اسٹیشنز کو فوری طور پر جنریٹرز پر منتقل کیا جائے تاکہ نکاسی آب کا عمل متاثر نہ ہو۔

انہوں نے تمام ٹاؤن ڈائریکٹرز کو اپنے اپنے علاقوں کی مکمل مانیٹرنگ کرنے اور فیلڈ میں موجود رہنے کی بھی ہدایت کی۔

وائس چیئرمین واسا چوہدری شہباز احمد کا کہنا تھا کہ تمام ڈسپوزل اسٹیشنز کے پمپس مکمل طور پر آپریشنل رکھے جائیں جبکہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ بننے والی سکرینوں کی بروقت صفائی بھی یقینی بنائی جائے۔

واسا حکام کے مطابق شہر میں بارش کے دوران ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عملہ، مشینری اور ڈسپوزل سسٹم مکمل طور پر الرٹ رکھا گیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

ہم مذاکرات چاہتے ہیں، اس فیصلے کو کمزوری نہ سمجھا جائے، قائد حزب اختلاف

Express News

کراچی میں 2 دکانداروں کو 25 لاکھ روپے بھتے کی پرچیاں موصول

Express News

وزیراعظم شہباز شریف 23 سے 26 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے

Express News

شیرافضل کی وزیراعلیٰ کے پی کو ہٹانے کی آئینی درخواست ایک سازش ہے، بیرسٹر گوہر

Express News

خیبرپختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 48 گھنٹوں میں مزید 23 خوارج ہلاک

Express News

کراچی میں بس کی ٹکر سے لڑکی جاں بحق، رواں سال ٹریفک حادثات میں اب تک 390 شہری جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو