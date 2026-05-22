ترکیہ میں اپوزیشن جماعت کا انٹرا پارٹی الیکشن کالعدم قرار

انسانی حقوق کی تنظیموں نے عدالتی کارروائی کو سیاسی انتقام قرار دے دیا

ویب ڈیسک May 22, 2026
انقرہ: ترکیہ کی عدالت نے اپوزیشن جماعت سی ایچ پی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا۔

عدالتی فیصلے کے مطابق پارٹی کے موجودہ چیئرمین اوزگُر اوزل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے جبکہ سابق چیئرمین کمال قلیچ دار اوغلو کو دوبارہ پارٹی کی قیادت سونپنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق اوزگُر اوزل پر پارٹی انتخابات میں مبینہ بے ضابطگیوں اور ووٹ خریدنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے۔

فیصلے کے بعد اوزگُر اوزل نے ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ معاملہ سپریم کورٹ آف اپیلز میں لے جایا گیا ہے اور انہیں امید ہے کہ اعلیٰ عدالت اس فیصلے کو کالعدم قرار دے گی۔

ان کا کہنا تھا کہ نہ پارٹی اور نہ ہی ملک اس طرح کے اقدام کے آگے جھکے گا۔

دوسری جانب برطانوی میڈیا کے مطابق انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس عدالتی کارروائی کو سیاسی انتقام قرار دیا ہے۔
