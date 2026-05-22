بجلی بلوں کی آڑ میں نیا فراڈ ؛ حکام نے عوام کو خبردار کردیا

اسلام آباد:
ملک میں بجلی بلوں کے نام پر ایک نیا فراڈ پھیل رہا ہے، اس حوالے سے حکام نے عوام کو خبردار کیا ہے۔
ترجمان پاور ڈویژن نے صارفین کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجلی کے بل اور سبسڈی سے متعلق غیر مصدقہ معلومات اور جعلی مواد مختلف پلیٹ فارمز پر شیئر کیا جا رہا ہے، جس کے ذریعے بعض عناصر ممکنہ طور پر غیر قانونی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کے بل کے سوا کسی بھی کیو آر کوڈ یا دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے سبسڈی سے متعلق معلومات حاصل کرنا یا فراہم کرنا درست نہیں۔
ترجمان نے واضح کیا کہ بجلی سبسڈی سے متعلق معلومات کسی دوسرے پلیٹ فارم، چاہے وہ ڈیجیٹل ہو یا کاغذی، پر درج نہیں ہو سکتیں اور اس نوعیت کا مواد غیر قانونی تصور کیا جا رہا ہے۔ پاور ڈویژن نے بتایا کہ اس معاملے کی باقاعدہ اطلاع متعلقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی دے دی گئی ہے۔
صارفین کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایسے عناصر سے محتاط رہیں اور سبسڈی سے متعلق کسی بھی معلومات کے لیے بجلی کے بل کے سوا کسی دوسرے پلیٹ فارم یا کیو آر کوڈ کا استعمال نہ کریں۔
ترجمان پاور ڈویژن نے عوام پر زور دیا کہ غیر مصدقہ اور مشکوک ذرائع سے شیئر ہونے والے مواد سے ہوشیار رہیں۔