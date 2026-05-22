ٹرمپ کا پولینڈ میں مزید 5 ہزار فوجی بھیجنے کا اعلان

پولینڈ کے موجودہ صدر کیرول ناوروکی کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ٹرمپ

ویب ڈیسک May 22, 2026
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پولینڈ میں 5 ہزار فوجی بھیجنے کا اعلان کیا ہے۔

امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ امریکا پولینڈ میں مزید 5 ہزار فوجی بھیجے گا.

ٹرمپ نے اپنے ٹروتھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک مختصر بیان میں کہا کہ پولینڈ کے موجودہ صدر کیرول ناوروکی جن کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، کے کامیاب انتخاب کی بنیاد پر مجھے یہ اعلان کرتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ امریکا پولینڈ میں مزید 5,000 فوجی بھیجے گا۔

ٹرمپ کا یہ اقدام ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ٹرمپ اور نیٹو اتحادیوں کے درمیان گہرے اختلافات کے درمیان واشنگٹن نے امریکی افواج کو یورپ میں منتقل کیا ہے۔

واضح رہے کہ ٹرمپ نے اتحادی ممالک کی جانب سے ایران جنگ ​​میں مدد نہ کرنے پر نیٹو پر اپنی تنقیدوں کا حجم بڑھا دیا ہے۔
