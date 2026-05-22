ترک صدر نے استنبول کی یونیورسٹی کو فوری بند کردیا، وجہ کیا بنی؟

یونیورسٹی میں ترکیہ اور بیرون ملک سے 20,000 سے زائد طلبا ہیں

ویب ڈیسک May 22, 2026
facebook whatsup

ترک حکومت نے استنبول بلجی یونیورسٹی کے آپریشنل لائسنس کو منسوخ کر دیا ہے جس کے بعد یونیورسٹی کو فوری طور پر بند کردیا گیا ہے۔

ترکیہ کے ایک سرکاری گزٹ میں شائع ہونے والی ایک خبر کے مطابق حکومت کی طرف سے گزشتہ سال یونیورسٹی کے ایڈمن کی مجرمانہ کارروائیوں کی تحقیقات کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔

صدر طیب اردگان نے استنبول بلجی کے لائسنس کو منسوخ کرنے کے حکم نامے پر دستخط کیے۔ یونیورسٹی میں ترکیہ اور بیرون ملک سے 20,000 سے زائد طلبا ہیں۔

حکم نامے میں ایک قانون کا حوالہ دیا گیا ہے جو کسی نجی ادارے کو اُس وقت بند کردینے کی اجازت دیتا ہے اگر وہاں تعلیم اور تربیت کا معیار ناکافی ہے۔

ترکیہ کی کونسل آف ہائر ایجوکیشن نے سوشل سائنسز یونیورسٹی کے طلباء، جو جون میں سال کے آخر کے امتحانات میں بیٹھنے والے تھے، کے تصفیے کیلئے ضروری اقدامات کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کسی ملک کو آبنائے ہرمز میں ٹول ٹیکس لینے نہیں دیں گے؛ صدر ٹرمپ

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم کس ملک کے پاس جائے گا؟ سپریم لیڈر کا پالیسی بیان سامنے آگیا

Express News

بھارت میں ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کو بڑا دھچکا، وائرل تحریک کا ایکس اکاؤنٹ بند

Express News

ایران کا افزودہ یورینیئم، امریکا کیلیے پریشانی؛ پوٹن نے چینی صدر کو راز کی بات بتادی

Express News

تائیوانی صدر سے ملاقات کی خواہش؛ چین سے واپسی پر ٹرمپ نے نیا پینڈورا باکس کھول دیا

Express News

سان ڈیاگو مسجد؛ حملہ کرنے والے نوجوانوں کے بارے میں چونکا دینے والے انکشافات

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو