بلال عباس اور درفشاں نے نکاح کرلیا؟

بلال عباس اور درفشان نے اس بارے میں تاحال کوئی ردعمل نہیں دیا ہے

ویب ڈیسک May 28, 2026
پاکستانی اداکار بلال عباس خان اور اداکارہ درفشاں سلیم کی شادی کی افواہیں ایک بار پھر سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں جس سے مداحوں میں کافی جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔

یہ افواہیں اس وقت زور پکڑ گئیں جب 30 سالہ بلال عباس نے مکہ مکرمہ سے اپنی انسٹاگرام اسٹوریز شیئر کیں۔

کئی انسٹاگرام پیجز نے دعویٰ کیا کہ دونوں اداکار حج کرنے کے لیے مکہ میں موجود ہیں اور ممکنہ طور پر پہلے ہی نکاح کر چکے ہیں۔

ہفتے کے آخر میں یہ خبریں تیزی سے پھیلیں اور کئی فین پیجز سمیت دیگر اکاؤنٹس نے اس جوڑے کے سعودی عرب میں دیکھے جانے کی خبریں شیئر کیں۔

کچھ پوسٹس میں تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ بلال اور درفشاں پہلے ہی ’نکاح‘ کر چکے ہیں مگر نہ تو بلال عباس نے اور نہ ہی درفشان نے اس بارے میں کوئی ردعمل دیا ہے۔

یہ پہلا موقع نہیں جب دونوں اداکاروں کی شادی کی قیاس آرائیاں کی جارہی ہیں۔

اس سے قبل 2025 میں بھی دونوں کے بارے میں یہ افواہیں گردش کرتی رہی ہیں جن پر درفشاں سلیم نے رد عمل میں کہا تھا کہ میں ایسی افواہوں پر خاموش رہ کر جواب دیتی ہوں۔
