ہینڈ شیک تنازع کرکٹ سے نکل کر ٹینس کورٹ تک جا پہنچا

فرنچ اوپن میں جرمنی کی ٹینس کھلاڑی تمارا کورپاش اور چین کی وانگ شینیو کے درمیان میچ کے دوران تنازع کھڑا ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق کورپاش نے سخت مقابلے کے بعد وانگ کو 2-6، 6-2 اور 3-6 سے شکست دی تاہم میچ کے اختتام پر دونوں کھلاڑیوں نے ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملایا۔
تنازع اس وقت شروع ہوا جب وانگ شینیو ایک متنازع پوائنٹ کے بعد کورٹ کے دوسری جانب بال مارک چیک کرنے پہنچ گئیں۔ چیئر امپائر نے فیصلہ دیا تھا کہ ان کی شاٹ لائن سے باہر گری تھی۔
اس عمل پر تماشائیوں نے وانگ کو ہوٹ بھی کیا جبکہ امپائر نے انہیں غیر اسپورٹس مین شپ رویے پر وارننگ دی۔
کورپاش نے بعد ازاں کہا کہ وہ دھوکہ دہی کا سوچ بھی نہیں سکتیں اور ایسا کرنا ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوگا۔
ان کے مطابق کورٹ پر موجود امپائر اور ہاک آئی سسٹم دونوں نے تصدیق کی کہ گیند آؤٹ تھی۔
جرمن کھلاڑی نے یہ بھی کہا کہ انہیں حیرت ہے کہ وانگ نے ان پر غیر منصفانہ کھیلنے کا الزام لگایا، کیونکہ دونوں کے درمیان پہلے اچھے تعلقات تھے۔
اب کورپاش اگلے راؤنڈ میں ایلینا سویٹولینا کا سامنا کریں گی۔