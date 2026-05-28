اسرائیلی فوج نے لبنان کے 40 کلو میٹر علاقے کو جنگی علاقہ قرار دے دیا، مکینوں کو انخلا کی ہدایت

اسرائیلی فوج کے ترجمان ایویخائی ادریائی نے اس فیصلے کو درست قرار دیا ہے

ویب ڈیسک May 28, 2026
اسرائیلی فوج نے لبنان-اسرائیلی سرحد کے شمال میں تقریباً 40 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے تمام علاقوں کو اب سرکاری طور پر "جنگی علاقہ" قرار دیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق صیہونی فوج نے ان علاقوں کے تمام باشندوں کو فوری طور پر نقل مکانی کرنے اور دریا کے شمال میں واقع علاقوں میں منتقل ہونے کی ہدایت کردی ہے۔

ایکس پر ایک پوسٹ میں اسرائیلی فوج کے ترجمان ایویخائی ادریائی نے اس فیصلے کو درست قرار دیا ہے۔

اسرائیلی فوج کی جانب سے اس اعلان نے چالیس دن پہلے واشنگٹن کی ثالثی میں کیے گئے جنگ بندی معاہدے کو مکمل تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا ہے، خاص طور پر اس کے بعد سے زمینی جھڑپیں بلا روک ٹوک جاری ہیں۔
