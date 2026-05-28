بچوں کو قربانی ہوتے ہوئے نہ دکھائیں، نادیہ خان کے بیان پر نئی بحث چھڑ گئی

بچوں کو جانور ذبح ہوتے دکھانا انہیں جانوروں کے معاملے میں بے حس بنا سکتا ہے، نادیہ خان

ویب ڈیسک May 28, 2026
facebook whatsup

پاکستانی اداکارہ اور میزبان نادیہ خان ایک بار پھر اپنے بیان کی وجہ سے سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بن گئی ہیں۔

عیدالاضحیٰ کے موقع پر جہاں دنیا بھر میں مسلمان سنتِ ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے قربانی کر رہے ہیں، وہیں نادیہ خان نے والدین کو مشورہ دیا کہ کم عمر بچوں کو قربانی کا عمل نہ دکھایا جائے۔

نادیہ خان کا کہنا تھا کہ چھوٹی عمر میں بچوں کو جانور ذبح ہوتے دکھانا انہیں جانوروں کے معاملے میں بے حس بنا سکتا ہے، اس لیے والدین کو احتیاط کرنی چاہیے۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ان کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا صارفین دو مختلف گروپوں میں تقسیم ہوگئے ہیں۔

کچھ افراد نے نادیہ کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی ذہنی کیفیت کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔

ایک صارف نے لکھا کہ ان کے جاننے والے ایک بچے نے قربانی دیکھنے کے بعد کھیل کھیل میں دوسرے بچے پر چاقو چلانے کی کوشش کی تھی۔

دوسری جانب کئی صارفین نے نادیہ خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔

بعض افراد کا کہنا تھا کہ قربانی کی اصل داستان حضرت ابراہیمؑ اور حضرت اسماعیلؑ کی عظیم قربانی سے جڑی ہے، اس لیے بچوں کو اس روایت سے آگاہ کرنا ضروری ہے۔

کچھ صارفین نے یہ بھی کہا کہ ایسی سوچ مذہبی روایات کو محدود کرنے کے مترادف ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وراثتی جائیداد کا تنازع، راحت فتح علی خان کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا

Express News

ایک جملے نے برسوں تک مسکراہٹ چھین لی، نیہا دھوپیا کا انکشاف

Express News

’چائلڈ ایکٹر‘ نے شاہ رخ خان اور تھلاپتی وجے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

Express News

شہرت اور کامیابی کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی؟ فہد مصطفیٰ کا جذباتی انکشاف

Express News

کورین گلوکار جنگ کوک کا انسٹاگرام اکاؤنٹ اچانک غائب، مداح تشویش میں مبتلا

Express News

’’دنیا اسی طرح چلتی ہے‘‘، اقربا پروری پر سوناکشی سنہا کا مؤقف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو