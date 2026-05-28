امریکا: سابق سی آئی اے افسر کے گھر سے کروڑوں مالیت کی سونے کی اینٹیں برآمد

امریکا میں ایک سابق سی آئی اے افسر پر اپنے گھر پر 40 ملین ڈالر مالیت کا سونا چھپانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق عدالتی دستاویزات بتاتی ہیں کہ اعلیٰ خفیہ سطح کی کلیئرنس کے حامل سی آئی اے کے ایک سابق سینئر افسر پر عوامی پیسہ چوری کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔
ڈیوڈ رش پر گزشتہ ہفتے ورجینیا کے مشرقی ضلع میں عوامی پیسے کی چوری کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ملزم کے وکیل نے تبصرے کی درخواست کا فی الحال کوئی جواب نہیں دیا ہے۔
ایف بی آئی کے حلف نامے کے مطابق رش نے نومبر اور مارچ کے درمیان بڑی رقم کی درخواست کی جس میں غیر ملکی کرنسی اور دسیوں ملین ڈالر سونے کی اینٹیں بھی شامل تھیں۔
اس نے مبینہ طور پر حکام کو بتایا کہ کام سے متعلق اخراجات کے لیے فنڈز کی ضرورت ہے۔ بعد ازاں تفتیش کاروں کو فنڈز کا صرف ایک حصہ ان کے دفتر کے قریب اسٹوریج کی جگہ سے ملا۔
عدالتی دستاویزات کے مطابق، 18 مئی کو وفاقی حکام نے رش کے گھر کی تلاشی لی اور تقریباً 300 سونے کی اینٹیں ضبط کیں جن کی مالیت 40 ملین سے زیادہ تھی۔
حلف نامے کے مطابق، سیکیورٹی ایجنٹس نے امریکی کرنسی میں تقریباً 2 ملین ڈالر اور 35 لگژری گھڑیاں بھی برآمد کیں۔
فائلنگ میں الزام لگایا گیا ہے کہ رش نے جان بوجھ کر کچھ رقم سرکاری استعمال کے لیے لی اور اسے ذاتی فائدے کے لیے اپنے گھر منتقل کر دیا۔