کراچی: ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی

بلدیہ میں ٹینکر نے بائیک سوار دو افراد کو کچل دیا، شاہ لطیف میں ریس لگاتی گاڑیاں بے قابو ہوگئیں، دو ہلاک اور دو زخمی

اسٹاف رپورٹر May 28, 2026
facebook whatsup
کراچی:

عید کے دوسرے روز بلدیہ میں واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار 2 افراد کو کچل دیا، شاہ لطیف میں ریس لگاتی گاڑیاں بے قابو ہوگئیں اور 2 افراد جاں بحق 2 زخمی ہوگئے، پنجاب چورنگی انڈر پاس میں ٹریفک حادثے کے دوران شدید زخمی دوران علاج دم توڑ گیا۔

ایکسپریس کے مطابق بلدیہ ٹاؤن 3 نمبر بینک کے قریب ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل سوار 2 افراد جاں بحق ہوگئے، لاشیں چھیپا ایمبولینس نے سول اسپتال منتقل کیں جہاں ان کی شناخت 23 سالہ ابراہیم اور 20 سالہ سعید کے نام سے ہوئی۔

ایس ایچ او بلدیہ زاہد حسین نے بتایا کہ حادثہ واٹر ٹینکر کی ٹکر سے پیش آیا تھا، پولیس نے موقع پر پہنچ کر ڈرائیور سفیر کو گرفتار کرکے ٹینکر قبضے میں کرلیا ساتھ بائیک بھی تھانے منتقل کردی، جاں بحق نوجوان بلدیہ کے ہی رہائشی ہیں۔

شاہ لطیف ٹاؤن عبداللہ گوٹھ کے قریب ٹریفک حادثے میں 2 افراد جاں بحق جبکہ 2 افراد زخمی ہوگئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق جاں بحق افراد کی شناخت 30 سالہ ظہیر اور عبدالقیوم کے نام سے ہوئی، زخمیوں کو طبی امداد دی گئی۔

ہیڈ محرر تھانہ شاہ لطیف توصیف نے بتایا کہ حادثہ کار اور سوزوکی ہائی روف کے درمیان ریس کے دوران ڈرائیوروں سے گاڑیاں بے قابو ہونے کی وجہ سے پیش آیا جس میں ہائی روف وین درخت سے ٹکرا گئی جس میں سوار 2 افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہوگیا جبکہ کار فٹ پاتھ سے ٹکرا گئی جس میں ایک شخص زخمی ہوا۔

دریں اثنا پنجاب چورنگی انڈر پاس کے قریب ٹریفک حادثے میں شدید زخمی شخص جناح اسپتال میں دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑٖ گیا، چھیپا حکام کے مطابق حادثہ جمعرات کی شام 5 بجے کے قریب نامعلوم گاڑی کی موٹر سائیکل کو ٹکر کے باعث پیش آیا تھا، متوفی کی شناخت 45 سالہ عقیل کے نام سے کی گئی۔

نیو کراچی پاور ہاؤس چورنگی کے یوپی موڑ کی جانب جاتے ہوئے ٹریفک حادثے میں موٹر سائیکل پر سوار خاتون جاں بحق ہوگئی جس کی لاش ایدھی کے رضا کاروں نے ضابطے کی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال پہنچائی۔

ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ متوفیہ کی شناخت 30 سالہ افرا زوجہ ارمان کے نام سے کی گئی جو کہ موٹر سائیکل پر سوار تھی جبکہ حادثہ نامعلوم گاڑی کی عقب سے ٹکر کے باعث پیش آنے کا بتایا جا رہا ہے اس حوالے سے ہیڈ محرر تھانہ نیو کراچی ارسلان انصاری نے بتایا کہ پولیس کو حادثے کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

کراچی میں دن دیہاڑے آٹھ ڈاکو گھر میں گھس کر سوا کروڑ کے زیوارت و نقدی لے گئے

Express News

اسحاق ڈار اور چینی وزیر خارجہ کے درمیان نیویارک میں ملاقات

Express News

کراچی: ٹریفک حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی

Express News

وزیراعظم آزاد کشمیر کی چڑی کوٹ سیکٹر میں پاک فوج کے جوانوں کے ساتھ عید

Express News

دادو میں گرمی کا 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا، پارہ 51.5 ڈگری تک پہنچ گیا

Express News

عیدالاضحیٰ کے دوسرے دن میئر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو