کولمبیا میں دو مسلح گروپوں میں تصادم، 52 افراد ہلاک

کولمبیا کے وزیردفاع پیڈرو سانچیز اور فوج نے بھی مسلح تصادم کی تصدیق کی

ویب ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup
فوٹو: غیرملکی میڈیا

کولمبیا کے جنوب مشرقی علاقے میں دو مسلح گروپس کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 52 افراد ہلاک ہوگئے۔

خبرایجنسی رائٹرز کے مطابق کولمبیا کے جنوب مشرق میں منشیات کی پیداوار اور اسمگلنگ کے ایک اہم علاقے پر قبضے کے لیے آپس میں برسر پیکار دو حریف مسلح گروپوں کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اور 52 جنگجو ہلاک ہوگئے۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ ان لڑائیوں میں شامل کولمبیا کی ریوولوشنری آرمڈ فورسز (فارک) کے ایک دھڑے نے جھڑپوں کے حوالے سے تمام تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ حالیہ مہینوں میں خونریز جھڑپیں صوبے گواویارے کے جنگلوں میں بارانکو کولوراڈو گاؤں کے قریب ہوئیں۔

کولمبیا کے وزیر دفاع پیڈرو سانچیز نے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں واقعات کی تصدیق کی اور بتایا کہ اس علاقے میں گروپوں کے درمیان مسلح لڑائی ہوئی ہے، اسی طرح کولمبیا کی فوج نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، تاہم ہلاکتوں کی تعداد کے بارے میں تفصیلات فراہم نہیں کیں۔

پیڈرو سانچیز نے کہا کہ شہری آبادی کے تحفظ کے لیے فوجی دستے مذکورہ علاقے میں تعینات کر دیے گئے ہیں۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ یہ لڑائی فارک کے ایک باغی دھڑے نیسٹر گریگوریو ویرا عرف ایوان موردیسکو کی قیادت میں الیگزینڈر دیاز مینڈوزا عرف کالارکا کورڈوبا کی سربراہی میں موجود دوسرے گروپ سے ہوئی۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بات چیت ابھی جاری ہے، تاحال امریکا کیساتھ معاہدہ طے نہیں پایا؛ ایرانی وزیر خارجہ

Express News

امریکا سے معاہدہ مذاکراتی میز پر نہیں بلکہ میزائل قوت سے حاصل کیا؛ ایرانی اسپیکر

Express News

ٹرمپ کا ناکہ بندی کھولنے اور معاہدہ طے ہوجانے کا اعلان؛ ایران کا ردعمل بھی آگیا

Express News

سی آئی اے کے سینیئر افسر پر کروڑوں ڈالر مالیت کی سونے کی اینٹیں چوری کرنے کا الزام

Express News

ٹرمپ نے خوشخبری سنا دی؛ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی ختم؛ ایران کیساتھ کئی نکات پر اتفاق

Express News

غار میں 5 افراد سیلاب کا پانی بھرجانے سے 8 دن سے موت و زندگی کی کشمکش میں؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو