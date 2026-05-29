کراچی:
شہر قائد میں شدید گرمی کے باعث رات کا درجہ حرارت بڑھ گیا جبکہ آج بھی گرم و مرطوب دن متوقع ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ کیا گیا۔
شہر میں صبح کے وقت درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب 75 فیصد ہے، اس وقت مغرب اور جنوب مغرب (سمندر) کی جانب سے 16 کلو میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں۔
کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان ہے جبکہ نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے سبب موسم بیشتر وقت مرطوب رہ سکتا ہے۔
محکمہ موسمیات کے مطابق دیہی سندھ میں دادو سب سے زیادہ گرمی کی لپیٹ میں رہا جہاں کم سے کم پارہ 31.5 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔