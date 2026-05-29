ایران اور امریکا معاہدے کی خبریں، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی

صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک اس مفاہمتی یادداشت کی حتمی منظوری نہیں دی

ویب ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup

ایران اور امریکا کے درمیان ممکنہ معاہدے کی خبروں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے، جسے سرمایہ کاروں نے خطے میں کشیدگی کم ہونے کی علامت قرار دیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق برینٹ خام تیل کی قیمت کم ہو کر 93.7 ڈالر فی بیرل تک آگئی جبکہ امریکی خام تیل ڈبلیو ٹی آئی کروڈ کی قیمت بھی گر کر 88.9 ڈالر فی بیرل ہوگئی ہے۔

اسی طرح مربن آئل کی قیمت میں بھی کمی ریکارڈ کی گئی ہے اور یہ 93.3 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔

معاشی ماہرین کے مطابق تیل کی قیمتوں میں یہ کمی ایران اور امریکا کے درمیان جاری سفارتی مذاکرات میں پیش رفت کی خبروں کے بعد سامنے آئی ہے۔

رپورٹس کے مطابق امریکی اور ایرانی مذاکرات کار جنگ بندی میں توسیع اور ایران کے جوہری پروگرام پر مذاکرات شروع کرنے کے لیے 60 روزہ مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) پر متفق ہو چکے ہیں۔

امریکی نیوز ویب سائٹ ایگزیوس نے ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک اس مفاہمتی یادداشت کی حتمی منظوری نہیں دی۔

ویب سائٹ کے مطابق اگر اس معاہدے پر دستخط ہو جاتے ہیں تو یہ ایران امریکا کشیدگی کے آغاز کے بعد سب سے بڑی سفارتی پیشرفت تصور کی جائے گی۔ تاہم حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے ایران کے جوہری پروگرام اور پابندیوں سمیت کئی اہم معاملات پر مزید تفصیلی مذاکرات درکار ہوں گے۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران امریکا مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں اور آبنائے ہرمز میں بحری نقل و حرکت معمول پر آجاتی ہے تو عالمی توانائی منڈی میں مزید استحکام پیدا ہوسکتا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بات چیت ابھی جاری ہے، تاحال امریکا کیساتھ معاہدہ طے نہیں پایا؛ ایرانی وزیر خارجہ

Express News

امریکا سے معاہدہ مذاکراتی میز پر نہیں بلکہ میزائل قوت سے حاصل کیا؛ ایرانی اسپیکر

Express News

ٹرمپ کا ناکہ بندی کھولنے اور معاہدہ طے ہوجانے کا اعلان؛ ایران کا ردعمل بھی آگیا

Express News

سی آئی اے کے سینیئر افسر پر کروڑوں ڈالر مالیت کی سونے کی اینٹیں چوری کرنے کا الزام

Express News

ٹرمپ نے خوشخبری سنا دی؛ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی ختم؛ ایران کیساتھ کئی نکات پر اتفاق

Express News

غار میں 5 افراد سیلاب کا پانی بھرجانے سے 8 دن سے موت و زندگی کی کشمکش میں؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو