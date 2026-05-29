امریکا ایران مذاکرات میں پاکستان کا نمایاں کردار، ایرانی صدر نے کھل کر تعریف کردی

ایرانی صدر کے مطابق ایران اب بھی سفارت کاری اور مذاکرات کے راستے پر یقین رکھتا ہے

ویب ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup

ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکا اور اسرائیل کے ساتھ جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے سفارتی کوششوں میں پاکستان اور ملائیشیا کے کردار کو سراہتے ہوئے دونوں ممالک کا شکریہ ادا کیا ہے۔

ایرانی صدر نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے پاکستان اور ملائیشیا کے وزرائے اعظم سے گفتگو کے دوران ایران کے سفارتی مؤقف اور خطے میں امن کے لیے کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔

مسعود پزشکیان نے کہا کہ انہوں نے ملائیشیا کا انسانی ہمدردی پر مبنی مؤقف اپنانے پر شکریہ ادا کیا جبکہ پاکستان کی جانب سے جنگ بندی اور ممکنہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے کی گئی مؤثر سفارتی کوششوں کو بھی سراہا۔

ایرانی صدر کے مطابق ایران اب بھی سفارت کاری اور مذاکرات کے راستے پر یقین رکھتا ہے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے سیاسی حل کو ترجیح دے رہا ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی پالیسی مسلم اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہر شعبے میں تعلقات اور تعاون کو فروغ دینا ہے۔

تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کی جانب سے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا کھل کر اعتراف ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکا اور ایران کے درمیان جنگ بندی میں توسیع اور ممکنہ معاہدے کے حوالے سے مذاکرات جاری ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بات چیت ابھی جاری ہے، تاحال امریکا کیساتھ معاہدہ طے نہیں پایا؛ ایرانی وزیر خارجہ

Express News

امریکا سے معاہدہ مذاکراتی میز پر نہیں بلکہ میزائل قوت سے حاصل کیا؛ ایرانی اسپیکر

Express News

ٹرمپ کا ناکہ بندی کھولنے اور معاہدہ طے ہوجانے کا اعلان؛ ایران کا ردعمل بھی آگیا

Express News

سی آئی اے کے سینیئر افسر پر کروڑوں ڈالر مالیت کی سونے کی اینٹیں چوری کرنے کا الزام

Express News

ٹرمپ نے خوشخبری سنا دی؛ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی ختم؛ ایران کیساتھ کئی نکات پر اتفاق

Express News

غار میں 5 افراد سیلاب کا پانی بھرجانے سے 8 دن سے موت و زندگی کی کشمکش میں؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو