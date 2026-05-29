نیویارک کے میئر ظہران ممدانی کا بڑا فیصلہ، اسرائیل ڈے پریڈ میں شرکت نہیں کریں گے

اسرائیل ڈے پریڈ اتوار کو نیویارک کی ففتھ ایونیو پر منعقد ہوگی جس میں ہزاروں افراد کی شرکت متوقع ہے

ویب ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup

نیویارک سٹی کے میئر ظہران ممدانی نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس سال ہونے والی اسرائیل ڈے پریڈ میں شرکت نہیں کریں گے، جبکہ شہر میں پریڈ کے موقع پر سخت سکیورٹی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔

غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل ڈے پریڈ اتوار کو نیویارک کی ففتھ ایونیو پر منعقد ہوگی جس میں ہزاروں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ پریڈ کے لیے شہر بھر میں غیر معمولی سکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے۔

نیویارک پولیس کمشنر جیسیکا ٹِش نے میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ اس سال پریڈ کیلئے تاریخ کا سخت ترین سکیورٹی پلان تیار کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے یہود مخالف واقعات اور سکیورٹی خدشات کے باعث کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی۔

دوسری جانب میئر ظہران ممدانی نے واضح کیا کہ انہوں نے انتخابی مہم کے دوران ہی اعلان کردیا تھا کہ وہ اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں کے باعث اس پریڈ میں شرکت نہیں کریں گے۔

میئر ممدانی نے کہا کہ اگرچہ وہ خود پریڈ میں شریک نہیں ہوں گے تاہم شہر کے ہر شہری کی حفاظت ان کی ذمہ داری ہے اور اس مقصد کیلئے پولیس مکمل طور پر متحرک رہے گی۔

حکام کے مطابق پریڈ میں آنے والے افراد کو سخت سکیورٹی اسکریننگ سے گزرنا ہوگا جبکہ بڑے بیگز، ہتھیار، کرسیاں اور بڑے جھنڈے لانے پر پابندی ہوگی۔ پولیس نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں کیونکہ متعدد سڑکیں بند رہیں گی۔

رپورٹس کے مطابق سابق میئر ایرک ایڈمز پریڈ میں شرکت کریں گے جبکہ پولیس نے خبردار کیا ہے کہ سکیورٹی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو گرفتار کیا جائے گا۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بات چیت ابھی جاری ہے، تاحال امریکا کیساتھ معاہدہ طے نہیں پایا؛ ایرانی وزیر خارجہ

Express News

امریکا سے معاہدہ مذاکراتی میز پر نہیں بلکہ میزائل قوت سے حاصل کیا؛ ایرانی اسپیکر

Express News

ٹرمپ کا ناکہ بندی کھولنے اور معاہدہ طے ہوجانے کا اعلان؛ ایران کا ردعمل بھی آگیا

Express News

سی آئی اے کے سینیئر افسر پر کروڑوں ڈالر مالیت کی سونے کی اینٹیں چوری کرنے کا الزام

Express News

ٹرمپ نے خوشخبری سنا دی؛ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی ختم؛ ایران کیساتھ کئی نکات پر اتفاق

Express News

غار میں 5 افراد سیلاب کا پانی بھرجانے سے 8 دن سے موت و زندگی کی کشمکش میں؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو