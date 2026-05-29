یورپ روس یوکرین تنازع میں غیرجانبدار ثالث نہیں بنے گا، چیف یورپی یونین

یورپی یونین کی چیف کاجا کالاس نے کہا کہ یورپ کبھی بھی روس اور یوکرین کے درمیان غیر جانبدار ثالث نہیں ہو گا کیونکہ یورپ کیف کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔
تفصیلات کے مطابق یورپی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ کیف اور ماسکو کو بالآخر ان مسائل پر براہ راست بات چیت کرنی چاہیے جو صرف وہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کلاس نے کہا کہ یورپ روس اور یوکرین کے درمیان کبھی بھی غیر جانبدار ثالث نہیں بنے گا۔ یورپ مضبوطی سے کیف کے ساتھ ہے کیونکہ وہ اپنے بنیادی سلامتی کے مفادات کا دفاع کرتے ہوئے ماسکو پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔
یونانی قبرصی انتظامیہ کے لیماسول میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے ایک غیر رسمی اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، کالاس نے کہا کہ یورپی یونین روسی جارحیت کے خلاف یوکرین کی حمایت کرتے ہوئے غیر جانبدار پارٹی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔
ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یوکرین اور روس کو بالآخر براہ راست مذاکرات کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم یوکرین اور روس کو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا فیصلہ صرف وہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔
