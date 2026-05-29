یورپ روس یوکرین تنازع میں غیرجانبدار ثالث نہیں بنے گا، چیف یورپی یونین

حتمی فیصلے خود فریقین کی طرف سے ہونے چاہئیں، کاجا کالاس

ویب ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup

یورپی یونین کی چیف کاجا کالاس نے کہا کہ یورپ کبھی بھی روس اور یوکرین کے درمیان غیر جانبدار ثالث نہیں ہو گا کیونکہ یورپ کیف کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔

تفصیلات کے مطابق یورپی چیف نے اس بات پر زور دیا کہ کیف اور ماسکو کو بالآخر ان مسائل پر براہ راست بات چیت کرنی چاہیے جو صرف وہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔

یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کاجا کلاس نے کہا کہ یورپ روس اور یوکرین کے درمیان کبھی بھی غیر جانبدار ثالث نہیں بنے گا۔ یورپ مضبوطی سے کیف کے ساتھ ہے کیونکہ وہ اپنے بنیادی سلامتی کے مفادات کا دفاع کرتے ہوئے ماسکو پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے۔

یونانی قبرصی انتظامیہ کے لیماسول میں یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے ایک غیر رسمی اجلاس کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے، کالاس نے کہا کہ یورپی یونین روسی جارحیت کے خلاف یوکرین کی حمایت کرتے ہوئے غیر جانبدار پارٹی ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔

ساتھ ہی انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ یوکرین اور روس کو بالآخر براہ راست مذاکرات کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ بہت اہم ہے کہ ہم یوکرین اور روس کو ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کا فیصلہ صرف وہی کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔

،" کالس نے کہا کہ جب کہ دوسرے ممالک کی طرف سے شٹل ڈپلومیسی ممکن ہے، ۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بات چیت ابھی جاری ہے، تاحال امریکا کیساتھ معاہدہ طے نہیں پایا؛ ایرانی وزیر خارجہ

Express News

امریکا سے معاہدہ مذاکراتی میز پر نہیں بلکہ میزائل قوت سے حاصل کیا؛ ایرانی اسپیکر

Express News

ٹرمپ کا ناکہ بندی کھولنے اور معاہدہ طے ہوجانے کا اعلان؛ ایران کا ردعمل بھی آگیا

Express News

سی آئی اے کے سینیئر افسر پر کروڑوں ڈالر مالیت کی سونے کی اینٹیں چوری کرنے کا الزام

Express News

ٹرمپ نے خوشخبری سنا دی؛ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی ختم؛ ایران کیساتھ کئی نکات پر اتفاق

Express News

غار میں 5 افراد سیلاب کا پانی بھرجانے سے 8 دن سے موت و زندگی کی کشمکش میں؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو