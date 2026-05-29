کینیا میں اسکول کو آگ لگانے والے 8 طلبا گرفتار

ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہوسکی تھی

ویب ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup

کینیا کے حکام نے اسکول میں آگ لگانے والے 8 طلبا کو گرفتار کرلیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق لڑکیوں کے بورڈنگ اسکول میں آتشزدگی کے شبے میں آٹھ طالب علموں کو گرفتار کیا گیا ہے جس میں 16 طالبات ہلاک ہو گئی تھیں۔

پولیس کے ڈائریکٹوریٹ آف کریمنل انویسٹی گیشن نے بتایا کہ کینیا کے وسطی علاقے ناکورو میں ہاسٹل میں آگ لگنے سے کم از کم 16 طلبا ہلاک ہو گئے تھے۔

واضح رہے کہ فائر فائٹرز اور پولیس افسران نے آگ پر قابو پانے اور دیگر طلباء کو باہر نکالنے کے لیے کافی محنت کی تھی۔

ابتدائی طور پر آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہوسکی تھی۔ اسی طرح 2024 میں بھی قریبی نیری کاؤنٹی کے ایک پرائمری بورڈنگ اسکول میں آگ لگنے سے 21 طلباء ہلاک ہو گئے تھے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بات چیت ابھی جاری ہے، تاحال امریکا کیساتھ معاہدہ طے نہیں پایا؛ ایرانی وزیر خارجہ

Express News

امریکا سے معاہدہ مذاکراتی میز پر نہیں بلکہ میزائل قوت سے حاصل کیا؛ ایرانی اسپیکر

Express News

ٹرمپ کا ناکہ بندی کھولنے اور معاہدہ طے ہوجانے کا اعلان؛ ایران کا ردعمل بھی آگیا

Express News

سی آئی اے کے سینیئر افسر پر کروڑوں ڈالر مالیت کی سونے کی اینٹیں چوری کرنے کا الزام

Express News

ٹرمپ نے خوشخبری سنا دی؛ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی ختم؛ ایران کیساتھ کئی نکات پر اتفاق

Express News

غار میں 5 افراد سیلاب کا پانی بھرجانے سے 8 دن سے موت و زندگی کی کشمکش میں؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو