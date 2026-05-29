پوجا بھٹ نے اپنے باپ مہیش بھٹ کے اسلام قبول کرنے کا انکشاف کردیا

1986 میں دوسری شادی کےلیے مہیش بھٹ نے اسلام قبول کیا تھا، پوجا بھٹ

ویب ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup

بالی ووڈ کی معروف اداکارہ پوجا بھٹ نے اپنے والد اور نامور فلم ساز مہیش بھٹ کی ذاتی زندگی سے متعلق ایک اہم انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے اداکارہ سونی رازدان سے شادی کے لیے اسلام قبول کیا تھا۔

ایک یوٹیوب پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پوجا بھٹ نے کہا کہ وہ اپنے والد کے فیصلوں کا احترام کرتی ہیں اور ان کے نزدیک سچائی اور ذمے داری کسی بھی رشتے کی بنیاد ہوتی ہے۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا کہ کیا ایک ایسا باپ بہتر ہے جو اپنی محبت کو سب کے سامنے تسلیم کرے یا پھر وہ شخص جو خفیہ تعلقات رکھے اور دُہری زندگی گزارے؟

پوجا بھٹ کے مطابق اگرچہ مہیش بھٹ نے سونی رازدان کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا، لیکن انہوں نے ان کی والدہ سے مکمل طور پر ناتا نہیں توڑا۔ اداکارہ نے بتایا کہ 1986 میں دوسری شادی کےلیے مہیش بھٹ نے اسلام قبول کیا تاکہ انہیں پہلی بیوی کو طلاق نہ دینی پڑے۔

انہوں نے مزید کہا کہ ان کے والد کی ایک خوبی یہ رہی ہے کہ جس شخص کا ہاتھ تھام لیں، پھر آسانی سے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ پوجا بھٹ کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور صارفین اس پر مختلف آرا کا اظہار کر رہے ہیں۔
 
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وراثتی جائیداد کا تنازع، راحت فتح علی خان کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا

Express News

ایک جملے نے برسوں تک مسکراہٹ چھین لی، نیہا دھوپیا کا انکشاف

Express News

’چائلڈ ایکٹر‘ نے شاہ رخ خان اور تھلاپتی وجے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

Express News

شہرت اور کامیابی کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی؟ فہد مصطفیٰ کا جذباتی انکشاف

Express News

کورین گلوکار جنگ کوک کا انسٹاگرام اکاؤنٹ اچانک غائب، مداح تشویش میں مبتلا

Express News

’’دنیا اسی طرح چلتی ہے‘‘، اقربا پروری پر سوناکشی سنہا کا مؤقف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو