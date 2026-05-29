بالی ووڈ کی معروف اداکارہ پوجا بھٹ نے اپنے والد اور نامور فلم ساز مہیش بھٹ کی ذاتی زندگی سے متعلق ایک اہم انکشاف کرتے ہوئے بتایا ہے کہ انہوں نے اداکارہ سونی رازدان سے شادی کے لیے اسلام قبول کیا تھا۔
ایک یوٹیوب پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پوجا بھٹ نے کہا کہ وہ اپنے والد کے فیصلوں کا احترام کرتی ہیں اور ان کے نزدیک سچائی اور ذمے داری کسی بھی رشتے کی بنیاد ہوتی ہے۔ انہوں نے سوالیہ انداز میں کہا کہ کیا ایک ایسا باپ بہتر ہے جو اپنی محبت کو سب کے سامنے تسلیم کرے یا پھر وہ شخص جو خفیہ تعلقات رکھے اور دُہری زندگی گزارے؟
پوجا بھٹ کے مطابق اگرچہ مہیش بھٹ نے سونی رازدان کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز کیا، لیکن انہوں نے ان کی والدہ سے مکمل طور پر ناتا نہیں توڑا۔ اداکارہ نے بتایا کہ 1986 میں دوسری شادی کےلیے مہیش بھٹ نے اسلام قبول کیا تاکہ انہیں پہلی بیوی کو طلاق نہ دینی پڑے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ان کے والد کی ایک خوبی یہ رہی ہے کہ جس شخص کا ہاتھ تھام لیں، پھر آسانی سے اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ پوجا بھٹ کا یہ بیان سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے اور صارفین اس پر مختلف آرا کا اظہار کر رہے ہیں۔