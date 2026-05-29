ٹائیگر شروف کی مسلسل فلمی ناکامیوں پر والد جیکی شروف کا ردعمل سامنے آگیا

حالیہ برسوں میں ٹائیگر شروف کی کئی فلمیں باکس آفس پر توقعات پوری نہ کرسکیں

ویب ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup
میرے لئے اعزاز کی بات ہے کہ میں آج اپنے بیٹے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہوں،جیکی شروف۔ فوٹو: فائل

بالی ووڈ اداکار جیکی شروف نے اپنے بیٹے ٹائیگر کی مسلسل فلمی ناکامیوں پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کامیابی اور ناکامی کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، انسان صرف محنت کر سکتا ہے۔

ایک حالیہ انٹرویو میں جیکی شروف نے کہا کہ فلمی دنیا میں ہر اداکار کو اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ٹائیگر اس حقیقت کو بخوبی سمجھتے ہیں۔ ان کے مطابق ٹائیگر ہمیشہ ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور باقی فیصلہ ناظرین کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔

جیکی شروف نے کہا کہ بعض اوقات بھرپور محنت کے باوجود نتائج توقعات کے مطابق نہیں آتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کوشش کرنا چھوڑ دے۔ انہوں نے بیٹے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ ٹائیگر اپنی فٹنس، ایکشن اور محنت کے باعث آج بھی نوجوانوں میں بے حد مقبول ہیں۔

واضح رہے کہ ٹائیگر شروف نے 2014 میں فلم ’’ہیروپنتی‘‘ سے بالی ووڈ میں انٹری دی تھی، جبکہ ’’باغی‘‘ اور ’’وار‘‘ جیسی فلموں نے انہیں شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ تاہم حالیہ برسوں میں ان کی کئی فلمیں باکس آفس پر توقعات پوری نہ کر سکیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وراثتی جائیداد کا تنازع، راحت فتح علی خان کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا

Express News

ایک جملے نے برسوں تک مسکراہٹ چھین لی، نیہا دھوپیا کا انکشاف

Express News

’چائلڈ ایکٹر‘ نے شاہ رخ خان اور تھلاپتی وجے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

Express News

شہرت اور کامیابی کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی؟ فہد مصطفیٰ کا جذباتی انکشاف

Express News

کورین گلوکار جنگ کوک کا انسٹاگرام اکاؤنٹ اچانک غائب، مداح تشویش میں مبتلا

Express News

’’دنیا اسی طرح چلتی ہے‘‘، اقربا پروری پر سوناکشی سنہا کا مؤقف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو