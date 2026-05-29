ایران امریکا معاہدے کی غیرمتوقع صورتحال، سونے کی قیمتوں میں بھی ردوبدل

امریکی ایران جنگ بندی میں توسیع کی اطلاعات پر بلین دو ماہ کی کم ترین سطح پر گر گیا

ویب ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup

سرمایہ کاروں کی جانب سے امریکا ایران جنگ بندی معاہدے کی رپورٹوں کا جائزہ لینے کے بعد سونے کی قیمتیں بلند ہوگئی ہیں۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق مہنگائی اور امریکی شرح سود میں اضافے کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات کے دوران، سرمایہ کاروں کی جانب سے امریکہ-ایران جنگ بندی معاہدے کی خبروں کا جائزہ لینے کے بعد سونے کی قیمت بلند ہوگئی ہے۔

اسپاٹ گولڈ 0.3 فیصد بڑھ کر 4,505.57 ڈالر فی اونس ہو گیا جبکہ اب تک اس ہفتے تقریباً 0.1 فیصد کم تھا۔ یو ایس گولڈ فیوچر 0.1 فیصد اضافے کے ساتھ 4,535.90 ڈالر پر پہنچ گیا۔

امریکی ایران جنگ بندی میں توسیع کی اطلاعات پر بلین دو ماہ کی کم ترین سطح پر گر گیا۔

گولڈ سلور سنٹرل کے مینیجنگ ڈائریکٹر برائن لین نے کہا کہ کل ہم نے دیکھا کہ سونا  4,360 ڈالر تک گر گیا اور جنگ بندی کا اعلان ہونے تک مزید نیچے جانے کا امکان ہے جس کی وجہ سے ہم نے قیمتوں میں اچانک تبدیلی دیکھی۔

انہوں نے بتایا کہ مارکیٹس اب اس معاہدے پر دستخط ہونے کا انتظار کر رہی ہیں۔

واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے ابھی تک معاہدے کی منظوری نہیں دی ہے اور ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ معاہدے کو تاحال حتمی شکل نہیں دی گئی ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بات چیت ابھی جاری ہے، تاحال امریکا کیساتھ معاہدہ طے نہیں پایا؛ ایرانی وزیر خارجہ

Express News

امریکا سے معاہدہ مذاکراتی میز پر نہیں بلکہ میزائل قوت سے حاصل کیا؛ ایرانی اسپیکر

Express News

ٹرمپ کا ناکہ بندی کھولنے اور معاہدہ طے ہوجانے کا اعلان؛ ایران کا ردعمل بھی آگیا

Express News

سی آئی اے کے سینیئر افسر پر کروڑوں ڈالر مالیت کی سونے کی اینٹیں چوری کرنے کا الزام

Express News

ٹرمپ نے خوشخبری سنا دی؛ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی ختم؛ ایران کیساتھ کئی نکات پر اتفاق

Express News

غار میں 5 افراد سیلاب کا پانی بھرجانے سے 8 دن سے موت و زندگی کی کشمکش میں؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو