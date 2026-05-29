ایران امن معاہدے کے مسودے میں 300 ارب ڈالر سرمایہ کاری کی تجویز بھی شامل

ایران نے جنگی نقصانات کا تخمینہ 300 ارب سے ایک کھرب ڈالر تک لگایا ہے

ویب ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup

امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران امن معاہدے کے مسودے میں 300 ارب ڈالر کے سرمایہ کاری فنڈ کی تجویز بھی شامل ہے۔

نیویارک ٹائمز کے مطابق ایران نے ابتدائی طور پر اسے جنگی نقصانات کے ازالے کے طور پر پیش کیا تھا۔

تاہم امریکی فریق اس منصوبے کو “بین الاقوامی سرمایہ کاری فنڈ” کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ اس تجویز کا مقصد “ہرجانے” کی اصطلاح سے گریز کرنا ہے۔

اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر نے تہران میں رئیل اسٹیٹ منصوبوں اور سرمایہ کاری فنڈ کی تجویز دی۔

علاوہ ازیں ایران نے جنگی نقصانات کا تخمینہ 300 ارب سے ایک کھرب ڈالر تک لگایا ہے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بات چیت ابھی جاری ہے، تاحال امریکا کیساتھ معاہدہ طے نہیں پایا؛ ایرانی وزیر خارجہ

Express News

امریکا سے معاہدہ مذاکراتی میز پر نہیں بلکہ میزائل قوت سے حاصل کیا؛ ایرانی اسپیکر

Express News

ٹرمپ کا ناکہ بندی کھولنے اور معاہدہ طے ہوجانے کا اعلان؛ ایران کا ردعمل بھی آگیا

Express News

سی آئی اے کے سینیئر افسر پر کروڑوں ڈالر مالیت کی سونے کی اینٹیں چوری کرنے کا الزام

Express News

ٹرمپ نے خوشخبری سنا دی؛ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی ختم؛ ایران کیساتھ کئی نکات پر اتفاق

Express News

غار میں 5 افراد سیلاب کا پانی بھرجانے سے 8 دن سے موت و زندگی کی کشمکش میں؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو