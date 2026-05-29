کورین گلوکار جنگ کوک کا انسٹاگرام اکاؤنٹ اچانک غائب، مداح تشویش میں مبتلا

مشہور کورین بینڈ ’’بی ٹی ایس‘‘ کے رکن جنگ کوک کا انسٹاگرام اکاؤنٹ اچانک غائب ہوگیا

ویب ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup

جنوبی کوریا کے معروف گلوکار جنگ کوک کے انسٹاگرام اکاؤنٹ کی اچانک معطلی نے مداحوں کو حیران کر دیا ہے۔

رپورٹس کے مطابق ’’بی ٹی ایس‘‘ کے رکن جنگ کوک کا اکاؤنٹ اچانک غائب ہوگیا جس کے بعد سوشل میڈیا پر قیاس آرائیاں شروع ہوگئیں کہ آیا اکاؤنٹ ڈیلیٹ کیا گیا یا معطل ہوا ہے۔

گلوکار نے بعد ازاں اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر ایک اسکرین شاٹ شیئر کیا جس میں انسٹاگرام کی جانب سے موصول ہونے والا نوٹس دکھایا گیا تھا۔ نوٹس کے مطابق اگر 180 دن کے اندر اپیل نہ کی گئی تو اکاؤنٹ مستقل طور پر ختم ہو سکتا ہے۔

انسٹاگرام انتظامیہ نے وضاحت کی کہ اکاؤنٹ مبینہ طور پر ٹریڈ مارک اور دانشورانہ املاک سے متعلق پالیسیوں کی خلاف ورزی کے باعث محدود کیا گیا۔

واضح رہے کہ جنگ کوک اس سے قبل 2023 میں بھی اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر چکے ہیں، جس وقت ان کے کروڑوں فالوورز موجود تھے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

وراثتی جائیداد کا تنازع، راحت فتح علی خان کو عدالت سے بڑا ریلیف مل گیا

Express News

ایک جملے نے برسوں تک مسکراہٹ چھین لی، نیہا دھوپیا کا انکشاف

Express News

’چائلڈ ایکٹر‘ نے شاہ رخ خان اور تھلاپتی وجے کو بھی پیچھے چھوڑ دیا

Express News

شہرت اور کامیابی کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی؟ فہد مصطفیٰ کا جذباتی انکشاف

Express News

کورین گلوکار جنگ کوک کا انسٹاگرام اکاؤنٹ اچانک غائب، مداح تشویش میں مبتلا

Express News

’’دنیا اسی طرح چلتی ہے‘‘، اقربا پروری پر سوناکشی سنہا کا مؤقف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو