نیتن یاہو کا غزہ کے 70 فیصد علاقے پر قبضہ کا اعلان، جرمنی کا سخت ردعمل آگیا

برلن فلسطینی علاقوں کی مستقل تقسیم یا طویل فوجی قبضے کی حمایت نہیں کرتا، ترجمان جرمن وزارت خارجہ

ویب ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup

جرمنی نے غزہ کے مزید علاقوں پر اسرائیلی قبضے کے منصوبے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ فلسطینی علاقے کی مستقل تقسیم قابل قبول نہیں۔

الجزیرہ کے مطابق جرمن حکومت کے ترجمان نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے حالیہ بیان پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ غزہ کی صورتحال پہلے ہی انتہائی سنگین ہے اور مزید فوجی قبضے کے منصوبے خطے میں کشیدگی بڑھا سکتے ہیں۔

اسرائیلی وزیراعظم بنجمن نیتن یاہو نے گزشتہ روز کہا تھا کہ انہوں نے اسرائیلی فوج کو غزہ کے 70 فیصد علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کے مطابق اسرائیلی افواج پہلے ہی تقریباً 60 فیصد غزہ پر مؤثر کنٹرول رکھتی ہیں اور اب مزید علاقوں پر قبضہ کیا جائے گا۔

جرمن وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ برلن فلسطینی علاقوں کی مستقل تقسیم یا طویل فوجی قبضے کی حمایت نہیں کرتا۔

انہوں نے کہا کہ غزہ میں انسانی بحران پہلے ہی خطرناک حد تک پہنچ چکا ہے اور صورتحال کے سیاسی حل کی ضرورت ہے۔

اگرچہ جرمنی روایتی طور پر اسرائیل کا قریبی اتحادی سمجھا جاتا ہے تاہم گزشتہ سال برلن نے اسرائیل کو ایسے فوجی ساز و سامان کی برآمدات معطل کردی تھیں جو غزہ میں استعمال ہوسکتے تھے۔

یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا تھا جب اسرائیلی سکیورٹی کابینہ نے غزہ سٹی پر مکمل قبضے کا منصوبہ منظور کیا تھا۔

دوسری جانب فلسطینی حلقوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی اسرائیلی منصوبوں پر شدید تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ اور فوجی کارروائیوں نے لاکھوں شہریوں کو بے گھر کردیا ہے جبکہ بنیادی ڈھانچہ تباہ ہوچکا ہے۔

عالمی مبصرین کے مطابق جرمنی کا حالیہ بیان اس بات کا اشارہ ہے کہ یورپی ممالک اب غزہ کی صورتحال پر پہلے سے زیادہ محتاط مؤقف اختیار کر رہے ہیں اور اسرائیلی پالیسیوں پر کھل کر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

بات چیت ابھی جاری ہے، تاحال امریکا کیساتھ معاہدہ طے نہیں پایا؛ ایرانی وزیر خارجہ

Express News

امریکا سے معاہدہ مذاکراتی میز پر نہیں بلکہ میزائل قوت سے حاصل کیا؛ ایرانی اسپیکر

Express News

ٹرمپ کا ناکہ بندی کھولنے اور معاہدہ طے ہوجانے کا اعلان؛ ایران کا ردعمل بھی آگیا

Express News

سی آئی اے کے سینیئر افسر پر کروڑوں ڈالر مالیت کی سونے کی اینٹیں چوری کرنے کا الزام

Express News

ٹرمپ نے خوشخبری سنا دی؛ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی ختم؛ ایران کیساتھ کئی نکات پر اتفاق

Express News

غار میں 5 افراد سیلاب کا پانی بھرجانے سے 8 دن سے موت و زندگی کی کشمکش میں؛ ویڈیو وائرل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو