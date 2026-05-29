نیتن یاہو کا فوج کو غزہ کے 70 فیصد علاقے پر قبضے کا حکم، جرمنی کا اظہار تشویش

جرمن حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیل کا غزہ پر مزید قبضہ کرنے کا منصوبہ تشویش ناک ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق جرمن وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ جرمنی فلسطینی سرزمین کی مستقل تقسیم کی مخالفت کرتا ہے۔
جرمنی اسرائیل کا مضبوط اتحادی رہا ہے تاہم 2025 میں برلن نے غزہ میں استعمال ہونے والی تمام فوجی برآمدات کو اس وقت معطل کر دیا جب اسرائیل کی سکیورٹی کابینہ نے غزہ شہر پر قبضے کے منصوبے کی منظوری دی۔
اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا کہ انہوں نے فوج کو غزہ کی پٹی کے 70 فیصد حصے پر کنٹرول حاصل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔
نیتن یاہو نے کہا کہ اسرائیلی افواج پہلے ہی جنگ زدہ فلسطینی سرزمین کے تقریباً 60 فیصد حصے پر قابض ہیں۔