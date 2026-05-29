شہرت اور کامیابی کی کتنی بڑی قیمت ادا کرنی پڑی؟ فہد مصطفیٰ کا جذباتی انکشاف

ویب ڈیسک May 29, 2026
پاکستان شوبز انڈسٹری کے معروف اداکار، میزبان اور پروڈیوسر فہد مصطفیٰ نے شہرت کی قیمت سے متعلق ایسا انکشاف کیا ہے جس نے مداحوں کو جذباتی کر دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ کامیابی نے انہیں بے پناہ محبت تو دی، لیکن اس کے بدلے ان کی ذاتی زندگی اور آزادی کہیں پیچھے رہ گئی۔

حال ہی میں ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے فہد مصطفیٰ نے کہا کہ آج وہ عام لوگوں کی طرح آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتے۔ ان کے مطابق شہرت کے بعد ان کے لیے کسی عوامی مقام پر سکون سے جانا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے کیونکہ جہاں بھی جاتے ہیں مداحوں کا ہجوم جمع ہو جاتا ہے۔

اداکار نے بتایا کہ اب انہیں شادیوں، ڈنر پارٹیوں اور خاندانی تقریبات میں بھی پہلے کی طرح مدعو نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کی موجودگی پورے ماحول کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے تقریب کا سارا فوکس بدل جاتا ہے، اسی لیے اب ایسے مواقع کم ہی آتے ہیں۔

فہد مصطفیٰ نے اپنے بچوں کا ذکر کرتے ہوئے بھی ایک جذباتی بات شیئر کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بچے اب انہیں باہر کھانے یا گھومنے جانے کا کم ہی کہتے ہیں کیونکہ ہر جگہ لوگوں کا رش لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے خاندان کے ساتھ پرسکون وقت گزارنا مشکل ہو جاتا ہے۔

انہوں نے کہا کہ بظاہر شہرت بہت دلکش دکھائی دیتی ہے، مگر اس کے پیچھے کئی ایسی قربانیاں ہوتی ہیں جنہیں صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اس زندگی کا حصہ بنتے ہیں۔ ان کے مطابق کامیابی انسان کو بہت کچھ دیتی ہے لیکن اس کے بدلے نجی زندگی کا سکون بھی چھین لیتی ہے۔

واضح رہے کہ فہد مصطفیٰ نے اپنے مقبول گیم شو کے ذریعے غیر معمولی شہرت حاصل کی، جبکہ ڈراموں اور فلموں میں بھی ان کی اداکاری کو بے حد پسند کیا جاتا ہے۔ آج وہ پاکستان کی شوبز انڈسٹری کے کامیاب ترین فنکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔
