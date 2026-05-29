خواجہ سلمان رفیق کا ہولی فیملی اسپتال کا اچانک دورہ، صفائی کے ناقص انتظامات پر اظہار برہمی

عوام کو باعزت اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے، صوبائی وزیر

عمران اصغر May 29, 2026
صوبائی وزیر پنجاب خواجہ سلمان رفیق نے راولپنڈی کے ہولی فیملی اسپتال کا اچانک دورہ کر کے مختلف شعبوں کا معائنہ کیا۔

صوبائی وزیر نے اسپتال میں صفائی کے ناقص انتظامات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے انتظامیہ کو فوری بہتری کی ہدایات جاری کیں۔

صوبائی وزیر نے ایمرجنسی وارڈ میں مریضوں کو بہتر اور بروقت طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے پرچی کاؤنٹر پر شہریوں سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کی تاکید کی۔

خواجہ سلمان رفیق نے کہا کہ عوام کو باعزت اور معیاری طبی سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے، اسپتالوں میں مریضوں کے معیاری علاج پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔

 
