آسٹریلیا کیخلاف سیریز میں پاکستان اپنا 1000 واں ون ڈے کھیلے گا

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین میچوں پر مشتمل ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کا آغاز کل سے راولپنڈی میں ہوگا

ویب ڈیسک May 29, 2026
facebook whatsup

پاکستان آسٹریلیا کے خلاف ہفتے سے شروع ہونے والی سیریز میں اپنا 1000 واں ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلے گا۔

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تین میچوں پر مشتمل ون ڈے انٹرنیشنل سیریز کا آغاز کل سے راولپنڈی میں ہوگا۔پہلا ون ڈے انٹرنیشنل راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں جبکہ دوسرا اور تیسرا میچ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔

سیریز میں پاکستان اپنا ایک ہزارواں ون ڈے انٹرنیشنل میچ کھیلے گا۔اس متعلق کپتان کا کہنا تھا کہ پاکستان کا ایک ہزارواں ون ڈے انٹرنیشنل کھیلنا ہمارے لیے ایک خاص لمحہ ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ آسٹریلیا کے ساتھ گزشتہ دو ون ڈے سیریز میں کامیابی سے ٹیم کا اعتماد بلند ہے، راولپنڈی اور لاہور میں شائقین کی سپورٹ ہمیشہ کھلاڑیوں کے لیے حوصلہ افزا ہوتی ہے۔

کپتان پاکستان ون ڈے ٹیم شاہین شاہ آفریدی کہتے ہیں کہ آسٹریلیا دنیا کی مضبوط ترین ٹیموں میں سے ایک ہے اور مقابلے ہمیشہ سخت ہوتے ہیں۔ کھلاڑیوں نے ٹریننگ کیمپ میں بھرپور محنت کی ہے اور سب جیت کے لیے پرعزم ہیں۔

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان اب تک 111 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کھیلے جا چکے ہیں۔پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف آخری دو ون ڈے سیریز دو ایک سے اپنے نام کی تھیں۔

پی سی بی پہلی بار پاکستان میں پی سی بی لائیو کے ذریعے میچز کی لائیو سٹریمنگ کرے گا۔شائقین پاکستان میں پی ٹی وی سپورٹس پر بھی میچز براہ راست دیکھ سکیں گے۔ تمام میچز شام ساڑھے چار بجے پاکستان وقت کے مطابق شروع ہوں گے۔

عامر سہیل، رمیز راجہ، بازید خان، عروج ممتاز اور گریگ بلیوٹ کمنٹری پینل کا حصہ ہوں گے۔
facebook whatsup

متعلقہ

Express News

پاکستان کیخلاف میچ سے قبل آسٹریلوی کپتان کا اہم بیان

Express News

ٹیم کی ہار میں کس کا کردار ہوتا ہے؟ شاہین شاہ آفریدی نے بتا دیا

Express News

آسٹریلیا کیخلاف سیریز میں پاکستان اپنا 1000 واں ون ڈے کھیلے گا

Express News

پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا ون ڈے کل کھیلا جائے گا

Express News

فرنچ اوپن: شدید گرمی نے کھلاڑیوں کیلیے نئی مشکلات پیدا کردیں

Express News

ڈائمنڈ جوبلی انٹرنیشنل فٹبال ٹورنامنٹ، 23 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو